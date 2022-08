Enrico Brignano e Flora Canto sposi: il matrimonio nella location da favola, tutti i dettagli sul vestito da sposa e gli ospiti

Dopo 8 anni d'amore, Enrico Brignano e Flora Canto si sono detti sì: insieme a loro amici e parenti, in una cornice paradisiaca e con un tocco di "cabaret".

Dopo 8 anni di relazione, ieri Flora Canto ed Enrico Brignano sono diventati marito e moglie. La coppia è da sempre affiatata sul palco oltre che nella vita privata: hanno due figli, Martina e Nicolò.

Enrico Brignano e Flora Canto, la proposta di matrimonio e l’anello nel 2021

Da anni, il refrain era sempre lo stesso: Enrico Brignano, perché non sposi la tua meravigliosa compagna Flora? Glielo chiedevano i giornalisti, glielo chiedevano gli amici e glielo chiedeva anche lei, madre dei suoi due figli, desiderosa di vedersi con l’anello al dito.

Nel settembre del 2021, dopo la nascita del figlio Nicolò, la proposta era arrivata, e in grande stile: Brignano aveva utilizzato il palco dell’Arena di Verona per inginocchiarsi davanti alla compagna, estrarre un signor anello e farsi dire di sì (in mezzo a un mare di lacrime).

Lei aveva poi ricordato il momento con un post su Instagram: “Grazie Verona.. la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato…Sarà Difficile dimenticare questo giorno..”

Flora Canto, l’abito da sogno e la location delle nozze

Da quel momento Flora Canto si era trasformata in una macchina da guerra in versione nuziale: prove dell’abito, organizzazione, scelta della location.

La fortunata località dei festeggiamenti alla fine era il Posta Vecchia Hotel, situata a Paolo oLaziale (a Ladispoli). La sposa era vestita con un romantico abito a sirena in puro stile classico, con pizzi e corpetto a cuore.

Brignano, dal canto suo, non sfigurava con un completo blu elegantissimo.

le immagini dei neo sposi con i figli

Tra le testimoni della sposa non mancava l’amica fidata Tosca D’Aquino. Presente anche l’amica Matilde Brandi. Il matrimonio è stato officiato da Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli.

Enrico Brignano è stato sposato già in precedenza con Bianca Pazzaglia, da cui si è separato nel 2013.

Flora Canto, nota al mondo televisivo per essere stata tronista a a Uomini e Donne e successivamente concorrente del Grande Fratello, ha avuto una lunga relazione con Filippo Bisciglia.