Mandy Moore ha una rara malattia del sangue. Preoccupazione per il parto: non potrà sottoporsi all’epidurale

L'attrice è in procinto di partorire il secondo figlio ma teme il momento del parto. A causa della sua malattia infatti non può beneficiare dell'epidurale.

L’attrice lanciata dal film I passi dell’amore e resa celebre dalla fiction This is us è affetta da una malattia rara del sangue. Mandy Moore convive con questo problema da anni, torna a parlarne in un’intervista a Today Parents perché sta per diventare madre per la seconda volta e la patologia potrebbe incidere sul parto.

Mandy Moore mamma per la seconda volta: le paure legate alla malattia

“Le mie piastrine sono troppo basse per un’epidurale“, ha detto Mandy Moore alla rivista Today Parents che l’ha intervistata in merito alla sua gravidanza. L’attrice e cantante ha 38 anni ed è in attesa del secondo figlio, avuto dalla relazione con il musicista e cantautore Taylor Goldsmith, voce dei The Dawes.

I due stanno insieme dal 2015, dopo che l’attrice haottenuto il divorzio dal cantante Ryan Adams, sposato nel 2009. L’attrice è sempre stata molto riservata, ma sappiamo che prima ancora aveva avuto una storia con Zach Braff, attore protagonista di Scrubs, nel 2004. Con Taylor Goldsmith sembra che Mandy Moore abbia davvero trovato l’altra metà della mela e i due hanno anche avuto un figlio poco più di un anno fa, di nome Gus. Anche allora era stato un parto difficile perché a causa della carenza di piastrine, Moore non può sottoporsi a epidurale, puntura che allevierebbe moltissimo la sofferenza legata al momento della nascita.

“È stato terribile” ha raccontato ripensando proprio al primo parto “Ma posso farlo ancora una volta” – ha detto l’attrice – “Posso scalare di nuovo quella montagna”.

Mandy Moore e la trombocitopenia cos’è la malattia di cui soffre Mandy Moore e perché non è compatibile con l’epidurale

La trombocitopenia immune ovvero ITP è una malattia del sangue chiamata anche porpora trombocitopenica idiopatica o immune o piastrinopenia immune e consiste nella carenza di piastrine del sangue (da qui piastrino-penia, che significa appunto debolezza di piastrine).

Questa condizione può generare delle inefficienze nella coagulazione del sangue e questo può essere problematico a causa del sanguinamento che è già in atto al momento del parto. Secondo la dottoressa Ashley Roman, intervistata proprio da Today, l’epidurale può causare lesioni intorno al midollo spinale e “c’è anche un rischio per il feto”. L’ITP insomma impone a chi ne soffre una serie di precauzioni prima del parto e richiede grande cautela, tuttavia Mandy Moore è ben seguita e ha già vissuto una gravidanza con lo stesso problema.

Lo scorso giovedì, ai fan preoccupati che le chiedevano informazioni, l’attrice ha assicurato: “Sto bene, devo solo continuare a eseguire i controlli del sangue. I miei livelli di piastrine sono bassi ma sono sempre stati bassi. Va tutto bene”.