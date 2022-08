Oroscopo di Paolo Fox del 2 agosto 2022: tutte le indicazioni e le previsioni per i 12 segni zodiacali

Toro in difficoltà e Cancro in preda ai piccoli problemi: per diversi segni sarà un martedì in salita.

Ecco cosa dicono le stelle secondo Paolo Fox per il 2 agosto: cosa potrebbe accadere nella giornata di domani?

Ariete

A causa della presenza della Luna nel segno, sarebbe meglio rimandare le decisioni, soprattutto quelle importanti. In serata potreste ritrovare un po’ di pace, anche se in amore potrebbe esserci ancora qualche tensione di troppo.

Toro

Oggi non è la giornata giusta per scambiarvi effusioni con il vostro partner, ma neanche quella per litigare. A lavoro prendetevela con calma e non innervositevi per cose che non vi riguardano personalmente.

Gemelli

Giove nel segno potrebbe regalarvi dei colpi di fortuna inattesi.

Inoltre, potrebbero esserci delle svolte interessanti anche nel rapporto con il partner.

Cancro

A livello professionale e affettivo, la Bilancia nel segno, vi sta dando un po’ di complicazioni. Non sapete se scegliere il lavoro o la famiglia, ma anziché risolvere il dilemma, provate ad apprezzare quello che di bello già avete.

Leone

Oggi vivrete i vostri sentimenti in maniera più passionale. Mercurio, invece, vi permetterà di guadagnare di più.

Vergine

Nella giornata di oggi vi sentirete particolarmente romantici. Il vostro essere parsimoniosi vi regalerà belle soddisfazioni.

Bilancia

A partire da oggi è in corso una piacevole congiunzione della Luna, che potrebbe far nascere qualcosa di veramente speciale. Non lasciate sfuggirvi nessun occasione.

Scorpione

Oggi potreste sentirvi particolarmente nervosi, soprattutto se vi sono delle tensioni con il partner. È arrivato il momento di prendervi una piccola vacanza e staccare la spina.

Sagittario

In questo martedì avrete la possibilità di sfruttare le vostre energie nel lavoro e nelle idee che vi piacciono. La vita sentimentale procede, anche se in maniera un po’ monotona.

Capricorno

Provate ad avere un atteggiamento più modesto. Oggi potreste fare degli incontri interessanti, ma per diverse ragioni non siete ancora in grado di capire se una frequentazione può farvi del bene.

Acquario

Approfittate della presenza della Luna nel segno per rilassarvi un po’. Eventuali imprevisti vanno affrontati con calma e pazienza.

Pesci

La giornata di oggi è perfetta se volete vivere nuove esperienze. Seguite sempre quello che vi suggerisce il cuore.