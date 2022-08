Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 1 al 7 agosto: i segni sfortunati, per alcuni arrivano brutte notizie

Per la prima settimana di agosto l'oroscopo di Paolo Fox prevede momenti un po' complicati per alcuni segni, che mostrano cenni di stanchezza.

Segno per segno, ecco l’oroscopo per la settimana dal 1 al 7 agosto, prima di questo mese, con le previsioni preparate dall’astrologo Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

Per i nati nell’Ariete sarà una settimana da cinque stelle, anche se potrebbero presentarsi dei piccoli malumori nell’ambito dell’amore, con dei momenti di difficoltà anche pe le coppie stabili. Nel lavoro si presenteranno diverse occasioni, che vanno sfruttate.

Oroscopo Toro

Periodo perfetto per innamorarsi per i nati nel Toro, con possibilità di fare delle nuove conoscenze. Importante è non perdere l’opportunità di ricominciare. Nel settore del lavoro c’è bisogno di tempo e pazienza per ricucire le cose.

Oroscopo Gemelli

Settimana da quattro stelle per i nati nei Gemelli con belle notizie nel campo sentimentale. In questo periodo i nati nel segno possono affrontare ogni problema e nel lavoro iniziare dei nuovi progetti anche se ci potrebbero essere dei cambiamenti.

Oroscopo Cancro

Buone opportunità questa settimana per i nati nel segno per quanto riguarda l’amore. Chi vuole dichiararsi approfitti del momento favorevole. Per il lavoro le cose miglioreranno con il passare del tempo, per cui i nati nel segno non devono preoccuparsi.

Oroscopo Leone

I nati nel Leone hanno davanti a sé una settimana di fortuna in amore e non si devono nascondere ma comunicare. Nel campo del lavoro si devono mettere in gioco e otterranno maggiori opportunità.

Oroscopo Vergine

I nati nella Vergine non devono avere fretta nelle faccende sentimentali e devono prendersi il giusto tempo di riflessione, L’arrivo di novità è previsto per il mese di settembre. Nell’ambito del lavoro è necessario sostenere le proprie idee con concretezza.

Oroscopo Bilancia

Settimana con alcuni giorni un po’ difficili per i nati nel segno, che potrebbero essere soggetti a momenti di stress o di malinconia.

Per il lavoro si entra in una fase positiva.

Oroscopo Scorpione

Problemi da risolvere in settimana nell’ambito del lavoro ma senza perderci la testa, con situazioni da sistemare, cercando di affrontarle nel migliore dei modi. In amore possibili nuove conoscenze con una persona capace di far girare la testa.

Oroscopo Sagittario

I nati nel Sagittario che sono in coppia hanno Giove dalla loro parte in questa settimana e questo consentirà anche di chiarire eventuali discussioni.

Per il settore è necessario fornirsi di carta e penna per programmare al meglio le attività del 2023.

Oroscopo Capricorno

In questa settimana per i nati nel segno è necessario restare lontani da persone che causano stress e ansia, senza sentirsi in colpa. Molti impegni nel settore lavorativo ma questo porta delle buone notizie.

Oroscopo Acquario

I nati nell’Acquario devono cercare di vivere al meglio gli attimi di questa prima settimana di agosto, senza preoccuparsi. Buone notizie nell’ambito del lavoro con i progetti iniziati che si concretizzeranno.

Oroscopo Pesci

I nati nel segno in questa settimana potrebbero sentirsi esclusi e questo non fa certamente piacere, ma è necessario andare oltre questi pensieri, mantenendo la calma.

Questo vale in amore ma anche nel lavoro è necessario prendere in mano la situazione.