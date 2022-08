Damiano dei Maneskin infortunato al Lollapalooza, piccolo incidente per il frontman della band

Il bagno di folla per i Maneskin al Festival Lollapalooza ha fatto bene ai Maneskin, che hanno sentito tutto il calore e l’affetto dei fan. Ma è costato un po’ caro al frontman della band, che durante il concerto ha riportato un piccolo infortunio.

Infortunio per Damiano dei Maneskin: come sta il cantante

Noti per le performance acrobatiche e sudate, i Maneskin hanno dato il massimo sul palco del Grant Park di Chicago, in occasione del Festival Lollapalooza. Il cantante della band, Damiano, si è infortunato alla spalla durante il concerto ma ha continuato a suonare con del ghiaccio sulla spalla.

Con un post su Instagram, il gruppo ha mostrato Damiano per terra con del ghiaccio sulla spalla e ha ironicamente spiegato: “Ieri, la folla al Lollapalooza era così calda che Dam ha avuto bisogno di ghiaccio per raffreddarsi un po’”. L’incidente non ha comunque placato l’entusiasmo, infatti la band ha ringraziato il pubblico: “Grazie Chicago per questo show incredibile e per il pubblico emozionante. Il calore che abbiamo trovato qui ci ha lasciati proprio senza fiato. Non vediamo l’ora di ripeterlo, molto presto!”

Lollapalooza cos’è il festival per cui hanno suonato i Maneskin

Si tratta di un festival prestigioso e internazionale che ogni anno raduna milioni di amanti della musica.

La particolarità del festival consiste nel fatto che intreccia musica di generi diversi e dà spazio a un’enorme varietà di artisti.

Non solo musicisti, ma anche ballerini e attori. In teoria il festival è itinerante, ma da molti anni si svolge al Grant Park di Chicago, dove quest’anno si è tenuto dal 28 al 31 luglio. Era la prima partecipazione per la band italiana vincitrice dell’Eurovision nel 2020 e Damiano, nonostante la piccola disavventura, non ha potuto fare a meno di mostrare il suo entusiasmo pubblicando una serie di contenuti sui social tra cui una foto della performance con una dedica “Il nostro primo Lolla a Chicago, Spettacolare” accompagnato da un cuore.