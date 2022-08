Fabio Colloricchio, è nata la prima figlia: il nome particolare della piccola e cosa farà la mamma con la placenta

L’ex tronista e corteggiatore Fabio Colloricchio è diventato papà: lui e la fidanzata Violeta Mangrinan sono da poche ore genitori di una bimba nata da parto naturale, e che i due avevano annunciato di attendere solo da poche settimane. La piccola ha un nome molto particolare ed alcune dichiarazioni della madre erano diventate virale qualche settimana fa per la sua posizione sulla conservazione della placenta.

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan si erano conosciuti mentre giravano la versione spagnola de L’Isola dei Famosi I due, poche settimane fa, avevano dato la notizia della gravidanza e della nascita imminente.

Rispondendo alle domande dei fan Violeta Mangrinan aveva raccontato un dettaglio che era diventato virale in poco tempo e che riguardava la sua decisione in merito alla placenta dopo il parto, sostenendo che comunque la sua prima idea era quella di mangiare l’organo: “Ne discuterò con il mio ginecologo e valuteremo insieme cosa fare. Con mia madre, però, ho già stabilito di congelare la placenta il giorno del parto e utilizzarla come fertilizzante da giardino”. A quanto pare sono doversele star di Hollywood che in passato avrebbero mangiato la placenta: tra questa Kourtney Kardashian, Hilary Duff e Katherine Heigl.

Fabio Colloricchio, come si chiama la figlia avuta da Violeta Mangrinan

L’annuncio della nascita della piccola è arrivato ieri: la bambina si chiama Gala ed è nata al termine di una gravidanza positiva e di un parto semplice.

La madre della piccola ha così commentato, poche ore dopo l’arrivo della bimba: “È di capelli castani chiari, anche se ci hanno detto che questi capelli cadono e non riusciamo a decifrare il colore degli occhi (sembrano essere azzurri). Questa settimana quando siamo a casa più tranquilli, ve la presentiamo! Tutti quelli che la vedono dicono che somiglia più a Fabio (inclusa mia madre) e io sono incantata”.