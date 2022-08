Natalia Paragoni in lacrime sui social, non ce la fa più: le parole di forte angoscia dell’ex corteggiatrice

Diventare influenze e personaggi pubblici dal nulla può avere dei risvolti negativi. Lo ha raccontato Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ora fidanzata di Andrea Zelletta. La Paragoni, come tante e tanti altri, ha avuto un percorso esplosivo dopo il dating show: dal non essere conosciuta da nessuno è passata ad avere contratti di lavoro, cambiare vita e diventare un personaggio pubblico con tutte le conseguenze del caso. La dinamica di un lavoro che dipende pressoché totalmente dal modo in cui ci si espone h24 starebbe però mettendo in difficoltà la Paragoni, che ha voluto mostrare un’immagine inedita di sé sui social.

Natalia Paragoni è apparsa in lacrime nelle stories: “È la prima volta che piango sui social e io odio essere un peso per gli altri, perché devo essere io sempre quella che fa di tutto per far felici le persone. Essere così è una cosa che non sopporto, però penso anche che ci sta far vedere anche qualche debolezza perché non sono perfetta e me ne sto rendendo conto”. A quanto pare i mesi estivi, quelli che vengono mostrati come i più spumeggianti e ricchi di gioia sui social, dal punto di vista economico per un influencer sono anche i più difficili: poco lavoro, tanta esitazione e mai una certezza di cosa accadrà a settembre.

“Da quando faccio questo lavoro, ossia tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile” spiega la Paragoni, e aggiunge: “Non sempre sono perfetta, ho anche io dei momenti di stand by ecco, non saprei come descriverli.

Io sono molto autocritica, penso sempre che si poteva far di più, che posso dare di più e quindi non mi accontento. È tipo ansia da prestazione, ansia di essere sempre perfetta, si sente molto in questo lavoro, c’è molta competizione” (…) In tutti i lavori c’è competizione però qua è molto più amplificato e non so, ho questi momenti di stand by che a volte durano troppo”.