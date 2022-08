Avanti un altro, deciso il volto della nuova Bonas: ecco chi affiancherà Paolo Bonolis nel programma

Sophie Codegoni sarà la prossima Bonas di Avanti un altro. La scelta sembra essere stata fatta nelle ultime settimane, e ora ad annunciarla sono sia Sonia Bruganelli che la stessa Codegoni, che in un’intervista di Chi ha raccontato di aver fatto il provino e delle emozioni positive che l’hanno travolta subito dopo aver avuto la conferma di aver ottenuto il ruolo.

Sophie Codegoni ad Avanti un altro!

Da qualche mese Sophie Codegoni è uscita dal Grande Fratello ed al momento è impegnata esclusivamente nella sua relazione con Alessandro Basciano, e nel godersi le vacanze estive. “Io ho fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero.

Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis, per me è un motivo di orgoglio immenso”. La notizia dell’ottenimento del ruolo è arrivata dopo il provino e dopo un paio di chiacchierate con Sonia Bruganelli. Scoprire di essere la nuova Bonas ha riempito d’orgoglio il suo fidanzato e la sua famiglia: “In primis l’ho detto ad Ale. Mi ha portato per mano dentro questo nuovo viaggio, occupandosi di me. Poi la sera, dopo l’aperitivo e dopo aver avuto la conferma da Sonia, ho chiamato mia madre al telefono e lei per poco non piangeva”.

Sophie Codegoni e l’esperienza in tv: “Paolo è un maestro per la tv italiana”

Sophie Codegoni, ad ogni modo, non punta in basso ed ha progetti ambizioni per il suo futuro: “Sognare non è reato.

E io sogno, partendo dal basso, di condurre un giorno un programma mio. Da Sonia potrò imparare come ci si muove dietro le telecamere. Da Paolo, beh…lui è un maestro per la tv italiana. Posso soltanto stare in silenzio e apprendere ogni singola parola”.

Stasera, alle 18, sulla pagina Instagram di SDL 2005, la società di Sonia Bruganelli, sarà possibile vedere il provino fatto a Sophie Codegoni, come ha annunciato la stessa Bruganelli dal suo profilo Instagram.