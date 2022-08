Oroscopo di Paolo Fox del 4 agosto 2022: giornata esplosiva per il Cancro, fortuna per i nati sotto questo segno

Giornata molto positiva per alcuni segni, che potranno dare la vera svolta del mese con un atteggiamento migliore e con qualche colpo di fortuna.

Ecco le previsioni di giovedì 4 agosto con l’oroscopo che è stato elaborato per tutti i segni dello zodiaco da Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

Per i nati nel segno giovedì sarà un giorno che porterà molte discussioni in amore quindi sarà necessario mantenere una calma assoluta. Nel complesso saranno 24 ore positive e sul lavoro è il momento giusto per fare un bilancio.

Oroscopo Toro

I nati nel Toro avranno la Luna in opposizione e per questo devono cercare di non arrabbiarsi troppo, anche a causa della stanchezza che li rende stressati. Nel settore del lavoro sarà una giornata con un po’ di agitazione.

Oroscopo Gemelli

Giornata con alcune cose negative che i nati nel segno dovranno cercare di farsi scivolare addosso, cercando di avere i tempi giusti per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro è necessario stare attenti alle spese.

Oroscopo Cancro

Per il Cancro oggi è un giorno di passione in amore, con il pianeta venere nel segno. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata un po’ agitata e si potrebbe verificare uno stallo dell’attività.

Oroscopo Leone

Giorni interessanti per i nati nel Leone per quanto riguarda l’amore con incontri positivi. Nell’ambito del lavoro sono chiamati a discutere su un piccolo tema ma è importante farsi vedere decisi sulle proprie posizioni.

Oroscopo Vergine

L’entrata di Mercurio nel segno porta a una giornata con importanti emozioni nel campo sentimentale, e anche una minore stanchezza. Nel lavoro è una fase di recupero.

Oroscopo Bilancia

In questo periodo per i nati nella Bilancia l’amore è silenzioso, ma sarà possibile fare delle scelte. La scelta di non parlare è ottima per evitare inutili discussioni. Sul lavoro ci saranno molti pensieri nella testa e si deve evitare il nervosismo.

Oroscopo Scorpione

Momento propizio in amore per i nati nello Scorpione, soprattutto per i cuori solitari, che nella giornata di giovedì potrebbero vivere delle emozioni. Al contrario nel lavoro è un momento con un po’ di stanchezza.

Oroscopo Sagittario

In amore per le coppie solide è il momento giusto per affrontare una discussione importante, ad esempio il matrimonio.

Nel lavoro potrebbe esserci la possibilità di sbloccare positivamente alcune situazioni.

Oroscopo Capricorno

I nati nel segno devono trovare spazio per esternare i loro sentimenti, meglio se nel pomeriggio, ritagliandosi delle opportunità. Per quanto riguarda il lavoro tutto procede nel segno della tranquillità. Attenzione alla dieta.

Oroscopo Acquario

I nati nel segno potrebbero risentire di una certa agitazione, e di maggiore stanchezza rispetto ai giorni precedenti. Nell’ambito del lavoro sarà necessario avere pazienza e le cose si sistemeranno in futuro.

Oroscopo Pesci

Giovedì è il giorno ideale per iniziare una nuova vita, con la salute che migliora rispetto ai giorni precedenti. Nell’ambito del lavoro è necessario attendere il momento giusto per chiudere delle trattative importanti.