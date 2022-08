Lee Ryan arrestato all’aeroporto, il cantante dei Blue finisce nei guai

Il cantante dei Blue arrestato in un volo da Glasgow a Londra, sembrerebbe per problemi legati al servizio di alcolici.

Lee Ryan nei guai a Londra: la notizia diffusa da The Sun

Il giornale britannico The Sun ha riferito la testimonianza di un passeggero che era nello stesso volo di Lee Ryan, il cantante dei Blue. L’episodio ha fatto ritardare la partenza di 20 minuti, suscitando il nervosismo dei suoi compagni di viaggio. Il cantante era su un volo da Glasgow a Londra quando avrebbe agito in modo “intimidatorio” entrando nel mirino delle autorità. A far scattare il nervosismo sarebbe stato un problema legato al servizio di alcolici.

L’episodio risale allo scorso 31 luglio, quando Lee Ryan sarebbe stato fermato con l’accusa di reato di ordine pubblico. Dopo 12 ore di custodia, l’artista sarebbe comunque stato rilasciato.

Cosa è successo al cantante dei Blue

Secondo la testimonianza del passeggero rilasciata a The Sun, Lee Ryan avrebbe dato in escandescenze per un problema legato al servizio di alcolici. “È diventato aggressivo con le hostess quando ha capito che non gli sarebbe stato servito dell’alcol“ – ha raccontato la fonte al Sun. Il cantante avrebbe “abbandonato il suo posto a sedere e cominciato a fare avanti e indietro per il corridoio”, questo malgrado gli venisse detto di stare seduto.

Lee Ryan sarebbe andato a chiedere spiegazioni anche nella zona dell’aereo riservata all’equipaggio di cabina. “Era un comportamento pazzesco” – racconta il testimone.

L’atteggiamento del cantante ha spaventato il resto dell’aereo e alcuni passeggeri hanno giudicato “intimidatorio” il suo modo di fare. Secondo il Daily mail, una foto mostrerebbe il cantante nella sala lounge sorseggiare un drink prima della partenza dello stesso volo. In realtà l’immagine, ottenuta da MailOnline, mostra solo l’artista seduto, con in carica un cellulare e un bicchiere in effetti pieno di una bevanda scura, ma non è noto se fosse alcolica.

Il cantante non ha finora rilasciato dichiarazioni né direttamente né tramite i suoi portavoce.