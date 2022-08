Oroscopo di Paolo Fox del 5 agosto 2022: i Gemelli riceveranno un invito importante, Bilancia pronta al grande passo

Con l’avvicinarsi del fine settimana ecco le previsioni relative a venerdì 5 agosto con l’oroscopo segno per segno elaborato dall’astrologo Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

Per le novità in amore i nati nel segno dovranno attendere fino all’11 agosto, quando ci saranno dei chiarimenti. Nell’ambito del lavoro attenzione alle distrazioni pericolose che potrebbero portare dei problemi.

Oroscopo Toro

I nati nel segno devono fare i conti con la Luna ancora in opposizione, per cui devono essere prudenti nelle relazioni amorose. Nel lavoro è necessario non strafare ma dosare le forze e controllare lo stato di agitazione.

Oroscopo Gemelli

Nel prossimo fine settimana sono favoriti gli incontri, per cui i nati nei Gemelli devono accettare gli inviti. Sul lavoro la stanchezza sta sparendo e l’11 agosto Venere sarà favorevole.

Oroscopo Cancro

I nati nel Cancro in questo giorno devono cercare di evitare discussioni inutili in amore che non portano positività. E’ inoltre necessario dare il peso giusto alle incomprensioni, anche se di piccolo peso, e affrontarle per risolverle.

Oroscopo Leone

Per le coppie in crisi il periodo si presenta positivo per prendere delle decisioni senza soffrire troppo, in alcuni casi anche drastiche.

Nel campo del lavoro giornata che si presenta tranquilla.

Oroscopo Vergine

Nel campo dell’amore i nati nel segno devono correre tanto, in modo da recuperare il tempo perduto in precedenza. Devono anche evitare di compiere attività pericolose e sforzi eccessivi.

Oroscopo Bilancia

Per i nati nel segno sono in ballo decisioni importanti per l’amore e sicuramente ci saranno delle novità che potrebbero coinvolgere anche l’ambito lavorativo.

Oroscopo Scorpione

In amore dei rapporti che vanno avanti da molto tempo potrebbero lasciare il passo a nuove relazioni. Nell’ambito del lavoro è necessario prestare particolare attenzione all’influenza negativa di Marte.

Oroscopo Sagittario

Per i nati nel segno il giorno di venerdì vede una maggiore stabilità in amore con sensazioni positive anche dal punto di vista fisico.

Nell’ambito del lavoro si può iniziare a fare quello che si è sempre desiderato.

Oroscopo Capricorno

Venerdì positivo per i nati nel segno che avranno una maggiore sicurezza in campo sentimentale. Nel settore lavorativo riusciranno a evitare chi voleva mettere “i bastoni tra le ruote”. Problemi con il mal di schiena.

Oroscopo Acquario

I nati nel segno che stanno vivendo una crisi nel campo dell’amore, non devono prendere decisioni nella giornata di venerdì.

Molto bene invece dal punto di vista della salute e del lavoro dove saranno disponibili delle buone energie.

Oroscopo Pesci

I nati nel segno devono fare attenzione a non avere eccessive tensioni, anche se sia la Luna che Venere sono propizie. Giornata di netto recupero sia per la salute che per il lavoro.