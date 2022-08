Amici 2022, Veronica Peparini parla per la prima volta dell’esclusione come insegnante dalla trasmissione

Dopo le indiscrezioni emerse negli scorsi giorni sulla nuova stagione di Amici di Maria De Filippi, arrivano le parole di una delle persone interessate. È Veronica Peparini a parlare: la Peparini, ballerina e coreografa, per anni è stata una delle insegnanti ed ora non farà più parte del programma, così come Anna Pettinelli.

Veronica peparini su Amici: “È stato come un rodaggio”

A raccogliere le confidenze di Veronica Peparini oggi è Lorella Cuccarini, in una video intervista. La Peparini alla collega -ballerina e coreografa- ha infatti detto: “Amici è stata una cosa bella, un passaggio importante.

Alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti. Devo tantissimo ad Amici, ho fatto molto, soprattutto nei periodi in cui c’era mio fratello Giuliano. Ho fatto talmente tante di quelle coreografie, anche per il serale. È stato come un rodaggio, perché Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici penso che tu possa fare tutto”.

Poche settimane fa sono stati annunciati i due insegnanti che prenderanno il posto di Veronica Peparini ed Anna Pettinelli: saranno Emanuel Lo, compagno della cantante Giorgia e coreografo e ballerino -al posto della Peparini- ed Arisa -al posto di Anna Pettinelli.

Amici di Maria De Filippi andrà in onda a settembre. Alcuni giudici sono stati confermati, e saranno Raimondo Todaro, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Alessandra Celentano (ormai vera veterana del programma).

Anna Pettinelli, parlando del programma, non ha risparmiato una frecciatina su Arisa, parlando di come sia saltata da un programma all’altro per poi tornare sempre sotto l’ala protettiva della De Filippi: “Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro.

Un’abitudine che mi fa venire la labirintite”. Ad ogni modo la Pettinelli si è espressa con parole molto positive sul programma: “La ringrazierò sempre (Maria De Filippi, ndr) di questa opportunità perché io non ci avevo mai nemmeno pensato, anche se con l’RDS Academy questa mia voglia di insegnare era venuta fuori.

Una qualità di Maria? Maria ha sempre ragione, questa è una cosa che mi rode. Quando lei dice una cosa, l’ha vista prima di te. È una finissima psicologa”.