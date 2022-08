Clint Eastwood: dove vive e cosa fa oggi il grande regista e attore reso famoso dagli Spaghetti Western

Clint Eastwood è stato per decenni il volto dei film di Sergio Leone ed è entrato nella leggenda con alcune interpretazioni, come quella dell'ispettore Callaghan.

Clint Eastwood, oggi 92enne, è stato uno dei più grandi attori della storia del cinema, interpretando ruoli importanti in molti film, tra i quali una serie di western diretti da Sergio Leone come il famosissimo Per un pugno di dollari.

Clint Eastwood e il cinema: prima attore, poi regista

Clint Eastwood originario di San Francisco, nello stato della California, ha consacrato tutta la sua vita al cinema ed è stato anche un grande regista e produttore. Nel corso della sua lunghissima carriera infatti ha ricevuto innumerevoli premi tra i quali anche quello alla carriera che gli è stato consegnato nell’edizione 2008 del Festival di Cannes.

Tra i premi vinti anche 3 Oscar e altrettanti Golden Globe, e il SAG Awards. I suoi film sono diventati dei veri e propri miti della cinematografia mondiale, grazie anche ai suoi lineamenti ed ai suoi occhi di ghiaccio che lo hanno reso celebre sia nei western che in film di azione e di spionaggio. Tra i film ai quali ha partecipato si ricordano anche quelli della serie dell’Ispettore Callaghan.

Passato dietro la macchina da presa, dopo le grandi esperienze sulla scena, ha saputo portare nei suoi lavori le grandi emozioni della vita quotidiana. I film diretti ed interpretati dall’attore statunitense sono in tutto 23.

Clint Eastwood, che ad inizio carriera era poco considerato, ha anche altre passioni come la musica jazz. In alcune scene pericolose all’interno dei suoi film Eastwood ha anche rinunciato alla controfigura preferendo cimentarsi lui stesso nelle scene pericolose.

Dove vive oggi Clint Eastwood

L’attore 92enne, vera e propria leggenda del cinema hollywoodiano, oggi vive in California, nella città nota come Carmel, della quale è stato sindaco dal 1986 al 1992, e gestisce il Mission Ranch, un albergo che aveva acquistato nel 1986, al momento del suo arrivo nella cittadina californiana, e che nel corso degli anni ha trasformato fino a farlo divenire quello che è adesso.

A Carmel l’attore è una vera e propria celebrità e il suo albergo attira innumerevoli clienti.