Fiorello torna in tv? Con quale programma potremmo rivederlo alla Rai

La Rai sembra avere sempre fame di Fiorello. Così si rincorrono le voci e sembra chiaro che lo showman sta per tornare in televisione su Rai 1. Il retroscena sul programma di cui si occuperebbe.

A dare la notizia è il settimanale Oggi, ma a diffondere i retroscena è TV blog, che ipotizza gli scenari del ritorno di Fiorello in Rai: dal programma alla fascia oraria in cui sarebbe protagonista.

Fiorello torna su Rai 1? L’indiscrezione e gli scenari possibili

A sentire la mancanza della sua presenza scenica è soprattutto il pubblico e di conseguenza le reti televisive, che pare se lo contendano tutte da sempre. Del resto, dai tempi del codino, Fiorello ha contribuito a “inventare” la televisione italiana degli anni ’90-2000 e l’assenza di programmi come Karaoke o Stasera pago io pesa in una televisione sempre più spoglia di intrattenimento.

Ecco allora che negli anni lo hanno cercato tutti, da Mediaset a Sky ma la sua casa è certamente mamma Rai. Proprio su Rai 1, lo showman starebbe per fare ritorno con un format che non andrebbe in onda in prima serata ma nelle prime ore del mattino. Ora Fiorello potrebbe fare ritorno davvero, come spiega il settimanale oggi.

Con quale programma potrebbe tornare Fiorello e cosa fa oggi

Secondo il sito di spettacolo Tv blog, Fiorello avrebbe intenzione di occupare la fascia oraria del mattino e a condurre a questa ipotesi sarebbero diversi indizi.

Fiorello lo aveva lasciato trapelare a Unomattina tempo fa e ora quelle parole vaghe sembrano concretizzarsi. Lo show man potrebbe secondo Tv blog tornare con una versione rinnovata della sua Edicola Fiore, che andrebbe in onda tra le 7 e le 8 dell mattino. Il programma era trasmesso per la prima volta su Radio Rai ed era innovativo perché era iniziato solo sul web in un momento in cui in pochissimi facevano le dirette.

Poco dopo era sbarcato su Radio 1, poi su Radio 2 e poi su Sky. Ma l’esperimento forse non non era stato all’altezza delle aspettative di Fiorello. O forse semplicemente Fiorello era arrivato in anticipo su un mercato che non era ancora pronto.

All’epoca, Fiorello aveva deciso quindi di “chiudere” la “sua edicola” e tornare ai suoi programmi di successo: “Ho bisogno di nuovi stimoli, ho voglia di fare il varietà, la gente me lo chiede da anni”, aveva detto in un’intervista. Ora il misterioso programma potrebbe essere una via di mezzo e secondo Tv blog potrebbe nascere in congiunzione strategica con la Rassegna stampa del TgUnomattina di Monica Maggioni, già presidente Rai.