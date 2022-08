Maria De Filippi, quanto vale la società Fascino che possiede la conduttrice di Amici e Uomini e Donne

Maria De Filippi, oltre a essere conduttrice, è anche imprenditrice: è sua per metà la società Fascino che produce programmi come Tu sì que vales, C'è Posta per Te e altri.

A occuparsi di fare i conti in tasca a Maria de Filippi è il quotidiano Italia Oggi, che analizza guadagni, costi e utili dell’azienda Fascino, per metà della nota conduttrice e metà di Mediaset-Rti.

Nel 2020, la società Fascino avrebbe infatti guadagnano ben 59,5 milioni di euro grazie ai programmi tv e ulteriori 2,84 milioni dalle sponsorizzazioni e 1,5 milioni dal sito WittyTv.

La società Fascino di Maria de Filippi

L’azienda Fascino che per metà fa capo a Maria de Filippi e per l’altro 50% a Mediaset-Rti, produce programmi famosissimi che vanno in onda su Canale 5, come Amici, Uomini e Donne, C’è posta per te, Maurizio Costanzo Show, Temptation Island, Tu si que vales e L’Intervista?.



Solo nel 2020, la società in questione ha incassato ben 59,5 milioni di euro dalle produzioni dei suddetti programmi, 2,84 milioni tramite gli sponsor e 1,5 dal sito WittyTv, per utili totali pari di 6,39 milioni di euro, complessivamente superiori a quelli del 2019.

Novità e nuove collaborazioni

Quest’anno, l’azienda Fascino ha iniziato a collaborare con il gruppo Discovery, che trasmetteva il daytime di Amici, e con Amazon Prime Video.

Altri numeri interessanti inerenti la società, che ci vengono svelati da Italia Oggi, ci sono 13,5 milioni di spese effettuate per il personale autonomo e 9 per quello dipendente, ovvero per 176 impiegati, 24 operai e 4 dirigenti.



2 milioni di euro sono stati spesi per alberghi e ristoranti, 2,5 per scenografie, 5,3 per immagine e diritto d’autore e infine, le imposte toccano i 3 milioni di euro.



Maria de Filippi ha incassato ben 5 milioni di euro di dividendi negli ultimi 4 anni, che devono essere sommati alle retribuzioni percepite in qualità di conduttrice televisiva dei programmi che abbiamo sopra menzionato e che tutti conosciamo molto bene, visto il loro successo.



Altra chicca che scopriamo tramite Italia Oggi, è che a svolgere il ruolo di amministratore delegato dell’azienda troviamo Giuseppe de Filippi, il fratello di Maria, il quale, nel 2020, ha guadagnato 150 mila euro a cui si aggiungono le quote variabili che sono calcolate in relazione ai risultati ottenuti.