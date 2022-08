Me contro Te, come è nato il duo di Luì e Sofì e chi sono Luigi Calagna e Sofia Scalia

Sono gli idoli dei più giovani su Youtube, ed il loro successo è tra il misterioso ed il surreale: eppure i me contro Te non smettono di avere consensi e nuovi fan.

Conosciuti con il diminutivo di Sofì e Luì, il duo Me contro Te è una coppia siciliana che nella vita lavora come youtuber. Come tanti influencer hanno iniziato con pochi fan, caricando video che li vedevano rivali di gioco, ottenendo con il tempo sempre più consensi soprattutto tra i più piccoli, fino a trasformarsi in vere e proprie celebrity amate anche dal grande pubblico. Quando si sono accorti di riscuotere tanto successo, la coppia ha deciso di approdare anche su altri social, guadagnando consensi sempre crescenti.

Me contro Te: chi sono Luigi Calagna e Sofia Scalia

La storia di Luigi Calagna e Sofia Scalia è iniziata nel 2014 quando i video realizzati sul Web erano solo un gioco per loro.

In pochi mesi, però, si sono accorti di essere molto apprezzati anche su Instagram e hanno capito che quello poteva diventare un vero e proprio lavoro. Come molte star, i due hanno iniziato per scherzo e il successo è arrivato all’improvviso, travolgendo la loro vita e la loro quotidianità, tanto da aver deciso di trasferirsi a Milano.

I Me contro Te sono una coppia molto affiatata sia su YouTube che nella vita privata, i due videomaker, infatti, sono fidanzatissimi dal 2012, una storia tenerissima che amano raccontare spesso durante le loro interviste.

E come tutti si aspettavano, nel 2021 è finalmente arrivata la proposta di matrimonio, un “sì” social che Sofia Scalia ha condiviso con tutti i suoi follower.

Alcune curiosità su Luigi Calagna e Sofia Scalia

Prima di essere delle star di YouTube, i Me contro Te vivevano in Sicilia con le loro rispettive famiglie: Luigi ha infatti una sorella e un fratello, mentre Sofia ha solo una sorella. Entrambi sono laureati in Scienze della Comunicazione, anche se Luigi ha frequentato per ben 4 anni la facoltà di Farmacia, accorgendosi alla fine di voler fare altro nella vita.

La super coppia ha pubblicato un primo album nel 2020 “Il Fantadisco dei Me contro Te” con le colonne sonore del film “Me contro Te – La Vendetta del Signor S.” diretto dal giovane Gianluca Leuzzi.