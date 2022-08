Oroscopo di Paolo Fox per il weekend: quali sono i due segni più fortunati dello zodiaco

Vediamo cosa dicono le stelle secondo Paolo Fox per il prossimo fine settimana.

Ariete

In questi giorni sarete carichi di aspettative. Non mancherà qualche cavillo burocratico che, però, sarà risolto in poco tempo. Domenica avrete voglia di staccare un po’ la spina dalla solita routine quotidiana.

Toro

In amore ci sono delle situazioni da chiarire che state trascinando da un po’ di tempo. Le esigenze familiari, nella giornata di sabato potrebbero aumentare. Fate attenzione alle spese di casa.

Gemelli

I nodi stanno venendo al pettine. Durante il fine settimana dovreste cercare di risolvere alcune questioni con le persone interessate, sempre con sincerità.

La vostra buona fede non passerà inosservata.

Cancro

In questo momento in particolare avete bisogno di un alleato per affrontare una situazione per la quale avete bisogno di sentirvi tranquilli. Questo vi permetterà anche di aumentare la vostra autostima.

Leone

Nella giornata di sabato potreste scontrarvi con una persona che non è d’accordo con i vostri principi. Domenica, lasciate perdere gli impegni pesanti e trovate il tempo per l’amore.

Vergine

È arrivato il momento di mettere le carte in regola e ufficializzare la vostra storia d’amore.

Sabato potreste avere un litigio con i vostri familiari.

Bilancia

Grazie al dialogo riuscirete a risolvere diverse questioni importanti, anche in amore. Finalmente la Luna smetterà di stuzzicarvi.

Scorpione

Tenete la mente aperta e siate sempre pronti a imparare qualcosa di nuovo. Si prospetta un fine settimane interessante da diversi punti di vista.

Sagittario

Il fine settimana sarà animato da incontri piacevoli. La stanchezza degli ultimi giorni si farà sentire, approfittatene per riposare.

Capricorno

Il week-end non sarà dei migliori per via della Luna che vi farà attraversare qualche momento di incertezza e malumore.

Acquario

Nella vita di coppia sembrate avere le mani legate, cercate di risolvere questa situazione. In ambito lavorativo potrebbe esserci qualche novità.

Pesci

Venere nel segno vi renderà molto romantici, ma non dimenticate di prendervi cura anche di voi. Avete bisogno di trovare il vostro equilibrio.