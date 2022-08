Salvatore Aranzulla, chi è la misteriosa fidanzata Sabrina e la storia incredibile di come si sono conosciuti

Salvatore Aranzulla è uno degli uomini più noti del web, basti pensare che il suo sito, Aranzulla.it, è il più visitato perfino di Amazon. L’uomo dalle mille risposte conduce una vita molto tranquilla, va a letto alle 22 e si sveglia all 7 del mattino, fa una passeggiata e il resto della giornata la trascorre in casa, nel suo attico a Milano, perché non ama essere riconosciuto per strada. La sua azienda fattura ogni anno più di 3 milioni di euro, grazie alle sue guide informatiche è riuscito a costruirsi un vero e proprio impero. Della sua vita privata si sa invece pochissimo, ad esempio: chi è la sua fidanzata Sabrina?

Salvatore Aranzulla è fidanzato?

Il nome di Salvatore Aranzulla è ben noto praticamente a chiunque abbia un dispositivo tecnologico e abbia avuto la necessità di trovare una soluzione immediata su internet. L’informatico, di origine siciliana, infatti, si occupa di realizzare dei tutorial e delle guide per diverse tecnologie informatiche. Nonostante la sua notorietà, però, della sua vita privata si conosce molto poco, in quanto è molto riservato. Innanzitutto, sappiamo che ha 32 anni e che è nato in Sicilia, precisamente a Caltagirone in provincia di Catania, il 24 febbraio sotto il segno dei Pesci.

Per quanto riguarda la sua relazione, si sa che è fidanzato con Sabrina dal 2018, che ha conosciuto grazie ad una collaboratrice del suo blog. Non vi sono foto di Sabrina, perché tengono molto a far restare la loro relazione privata e non pubblica.

In un’intervista ha raccontato che il loro primo appuntamento è stato un vero e proprio disastro, in quanto si sono trovati antipatici.

Sabrina lavora in banca ed è una persona molto concreta, pertanto pensava che l’economa digitale non potesse generare un gran valore. Pensate a dire una cosa del genere proprio al re del web?

Tuttavia, nonostante il primo appuntamento non sia andato un granché, tempo dopo si sono risentiti e non si sono più lasciati. Sabrina è, forse, una delle poche persone della sua vita che non rientra in uno dei suoi file Excel.

La sua precedente relazione, invece, risale al 2010, con una certa K, come la chiama lui, ma è finita perché non aveva abbastanza tempo da dedicarle.