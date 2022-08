Wanda Nara, tutti gli amori della signora Icardi: la storia con Maxi Lopez ed il travagliato amore con il marito

Wanda Nara è un’attrice e showgirl argentina molto conosciuta in Italia, soprattutto per essere la moglie (e anche l’agente) di Mauro Icardi. Ma il famoso calciatore non è la prima fiamma di Wanda. Scopriamo insieme chi sono tutti i mariti della signora Icardi.

La storia con Maxi Lopez

La storia che ha visto coinvolti Wanda Nara e l’attaccante Maxi Lopez è una delle più complesse del panorama calcistico degli ultimi anni. Wanda ha sposato Maxi Lopez nel 2008, quando aveva soltanto 22 anni. Il calciatore in quell’anno era parte della squadra FC Mosca. La relazione è durata fino al 2013 e ha dato vita a 3 figli: Valentino Gaston, Costantino e Benedicto.

La coppia è sempre stata molto affiatata e molto amata dal pubblico italiano e sudamericano. Purtroppo, però, questa storia d’amore si è velocemente trasformata in una storia di intrighi e infedeltà.

Infatti nel 2013 Wanda chiede il divorzio da Maxi Lopez e le voci che girano fanno credere ad un tradimento da parte dell’attrice con Mauro Icardi. In realtà la showgirl ha sempre smentito queste voci, accusando a sua volta il marito di averla tradita.

Nel 2017 i rapporti tra i due sembrano essere migliorati, anche se non sono mai mancate frecciatine.

Mauro Icardi: una nuova e duratura fiamma

Il caso vuole che dopo solo qualche mese dal divorzio Wanda si sia fidanzata con Mauro Icardi, ex migliore amico di Maxi Lopez.

Wanda aveva già conosciuto Icardi nel 2008, anno in cui i due hanno instaurato una solida amicizia. Il tradimento sembra non esserci stato: l’amicizia è sfociata in amore quando la showgirl aveva già capito che il suo matrimonio con Maxi Lopez stava per fallire.

Attualmente Wanda è sposata con Mauro Icardi da ben 8 anni. Questa storia d’amore continua ancora felicemente e ha dato alla luce due bellissime bambine: Isabella e Francesca.