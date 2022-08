Chiara Nasti, la bomba esplode a pochi mesi dalla nascita del figlio: la foto pubblicata dal fidanzato Mattia Zaccagni

Chiara Nasti diventerà la signora Zaccagni: la coppia composta dall’influencer e dal calciatore, che in cantiere ha già un figlio che nascerà tra pochi mesi, adesso si prepara per le nozze, dopo la proposta di Mattia Zaccagni a lei fatta questo weekend.

Mattia Zaccagni, la proposta in riva al mare e l’anello gigantesco

Dopo il gender reveal di qualche mese fa, passato alla storia per assenza assoluta di minimalismo (fu affittato lo Stadio Olimpico ed il sesso fu proiettato su maxi schermo con tanto di fuochi d’artificio), le aspettative rispetto ad una potenziale proposta di matrimonio superavano i confini del surrealismo.

Invece, Mattia Zaccagni si è mantenuto coerente con un filone abbastanza noto al mondo dei vip: un ristorante a lume di candela sul mare e un anello gigantesco. Vi ricorda qualcosa? Ebbene sì: Francesco Totti organizzò qualcosa di molto simile per Ilary Blasi, ormai più di vent’anni fa, per chiederle di sposarlo. In quell’occasione la location scelta fu il ristorante L’Isola del Pescatore, locale rinomato e che recentemente finito di nuovo al centro del gossip perché Totti ci avrebbe portato Noemi Bocchi, sua presunta nuova compagna. Una parabola che si è chiusa nel più triste dei modi.

Chaira Nasti, Zaniolo e “il gamberetto”

A raccontare della proposta è stata la stessa Chiara Nasti, che ha pubblicato alcune stories in cui mostra location, fidanzato ed anello. Lui, a sua volta, ha pubblicato un selfie di loro due con tanto di diamante gigante ben visibile sulla mano di lei.

I follower, ovviamente, si sono presentati con grandi quantità di complimenti e congratulazioni. Non che la Nasti sia sempre bersaglio solo di ottime parole: l’influencer ha anche moltissimi hater, e poco tempo fa in molti si sono rovesciati sul suo profilo facendo battute al vetriolo e insinuando che il bambino che aspetta non sia di Zaccagni bensì di Zaniolo, ex fidanzato della Nasti.

Lei, che tende a non ignorare le provocazioni, aveva risposto: “Con quel gamberetto che si ritrova è già un miracolo che abbia avuto un figlio”.