Lando Buzzanca “scheletrico”, l’appello disperato sul profilo del medico: “Potrei essere al capolinea. SALVATEMI!”

Continua a infittirsi il mistero sulle condizioni di Lando Buzzanca, l’attore è da mesi al centro di un giallo che vede coinvolti anche il figlio e la compagna. In mancanza di dichiarazioni dirette, continua a non essere chiaro come stia l’attore ma preoccupano le ultime dichiarazioni del presunto medico di fiducia su Facebook.

Lando Buzzanca ricoverato: le parole sul profilo FB del medico

Fulvio Tomaselli, secondo Fanpage.it “medico di fiducia” dell’attore Lando Buzzanca ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook che getta ombre e preoccupazione sulle condizioni dell’attore. Tomaselli inizia il post con la frase “Con poteri paranormali Lando mi invia…”, il che lascia pensare che a seguire ci siano le parole del diretto interessato.

“Ero sovrappeso? – si legge nel messaggio che avrebbe spedito Buzzanca – il 27 dicembre 2021 su induzione di un avvocato mio amministratore di sostegno mi hanno ricoverato presso una clinica romana dove sono stato sottoposto a un regime dietetico farmacologico e di attività fisica”. L’odissea di Buzzanca è iniziata molto tempo fa, ma non si è mai capito come stesse realmente, ora secondo quanto riportato dal medico, l’attore sarebbe ricoverato e in cachessia, ovvero in una condizione di deperimento fisico.

“La dieta – si legge nel post – consisteva bel mangiare cibo scadente, quindi non appetibile. Ottimo modo per non mangiare. Ho perso i chili superflui, dice, ma con grande facilità ne ho perso altri, quasi 30″ – spiega. Dal post emerge che l’attore ha ricevuto un trattamento anche volto a “tranquillizzarlo” ma non è chiaro se questo implichi l’assunzione di farmaci. “Dovevo stare tranquillo” – dice. Il suo dimagrimento sarebbe stato superiore al necessario: “Ho perso anche massa magra, per cui ora sono cachettico ossia scheletrico , senza muscoli perché l’attività fisica è stata abolita e non mi reggo in piedi”.

Come sta Lando Buzzanca? L’appello e la reazione della compagna Francesca Della Valle

Lo scorso aprile, in un’intervista a Pomeriggio Cinque, il figlio dell’attore aveva parlato di “afasia , degrado del linguaggio” ma anche di problemi afferenti al “lato cognitivo”. Al programma Mediaset, a proposito del padre, aveva dichiarato “Da tre anni fa fatica a riconoscere le persone, spesso mi chiede anche chi sono”. Dal post sul profilo di Tomaselli, sembrerebbe invece che il suo disagio sia unicamente fisico: “Sono solo lucido – dice il post – e vorrei tornare a casa”.

Difficile capire come stiano davvero le cose, anche perché da tempo l’attore non si mostra in volto e non rilascia dichiarazioni dirette alla stampa. Nello stesso post, corredato da una foto di Buzzanca in salute, si legge: “Vi vorrei inviare una mia foto prima (eccola) e dopo, ma lo evito per rispetto di me stesso”. Il post si chiude con un appello disperatissimo: ” Ora dovrei curarmi per recuperare ma ci stanno pensando su…potrei essere al capolinea”. Drammatica la chiusura del post, che contiene un appello disperato: “Cosa aspettate? SALVATEMI! Vostro Lando”.

Sul suo profilo Instagram, la compagna di Lando Buzzanca ha pubblicato una story che la ritrae abbracciata all’attore. Con un messaggio pieno di amarezza, la giornalista scrive: “Ammazziamo Lando Buzzanca…tanto nessuno saprà, è isolato e sequestrato da 16 mesi …dall’ufficio dell’amministrazione di sostegno in linea con.. indovinate? Prima o poi la giustizia farà il suo corso..E chi vi molla”.