Ludovica Valli di nuovo incinta: la confessione su questi mesi e sui momenti difficili, “tantissime lacrime e urla”

ludovica Valli ha svelato di essere di nuovo incinta ed ha mostrato il suo pancino in crescita: ha poi raccontato delle difficoltà vissute in questi mesi.

Ludovica Valli fa il bis: a 17 mesi dalla nascita della piccola Anastasia l’influenzar è di nuovo incinta di pochi mesi, e lo ha appena annunciato ai follower. Anche questa gravidanza, come la precedente, è stata molto desiderata e attesa, non senza momenti di sconforto. Con un lungo post su Instagram, Valli ha raccontato la storia di questi mesi di attesa.

Ludovica Valli incinta, il video del pancino

Ludovica Valli ha pubblicato su Instagram un video molto lungo che mostra lei, il compagno e la piccola Anastasia che si divertono in spiaggia: in bella mostra c’è il pancino accennato dell’influencer.

A commento del video si legge: “Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare … è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte. Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo”.

Ludovica Valli, dopo Anastasia arriva Bebé 2: “Un difficile traguardo da raggiungere”

Entrambi i figli della coppia sono stati cercati alternando speranza e disperazione: “Per me Anastasia e bebé2 in arrivo sono veramente MOLTO speciali.

Sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo. Il destino ha voluto facessero più o meno lo stesso percorso “per arrivare”.

Credo nel destino, credo agli eventi incredibili, credo nei risultati insperati. Con tutti i mesi dell’anno, dopo un periodo storico molto triste, dove la normalità è diventata un difficile traguardo da raggiungere, lei/lui arriverà più o meno nello stesso periodo di Anastasia, pochino prima forse”.

Ludovica Valli, sorella della più nota Beatrice Valli, è arrivata alla fama televisiva grazie al programma Uomini e Donne, per poi fidanzarsi con Gianmaria di Gregorio, padre della sua Anastasia e del bimbo in arrivo.