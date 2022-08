Morto l’attore Roger E. Mosley, era “TC” pilota di elicotteri in Magnum P.I.

Celebre per il ruolo di Theodore TC Calvin, era il pilota di elicotteri in Magnum P.I. accompagnando Tom Selleck nelle sue missioni. Pochi giorni fa, l'attore era stato coinvolto in un tragico incidente stradale.

L’attore è stato coinvolto in un incidente automobilistico in California che gli è costato la vita. Era una personalità molto amata nel mondo del Cinema, celebre per avere interpretato “TC” in Magnum PI.

Roger E. Mosley è morto: l’annuncio della figlia Ch-a Mosley

Memorabile per la sua interpretazione di TC in Magnum P.I., l’attore era il pilota dell’elicottero della fiction, sempre al fianco di Tom Selleck. La figlia ne ha annunciato la morte con un lungo post sul suo profilo Facebook: “Roger E. Mosley, mio padre, il vostro amico, il vostro ‘coach Mosley”, il vostro ‘TC’ di Magnum P.I.

è morto questa mattina all’1:17. Era circondato dalla famiglia mentre spirava in pace. Non potremmo mai piangere un uomo così straordinario. Odierebbe qualsiasi pianto fatto in suo nome” – scrive la figlia. Quindi Ch-a Mosley rivolge un messaggio di addio al padre: “È tempo di celebrare l’eredità che ha lasciato per tutti noi. Ti voglio bene papà“. Strazianti le parole di dolore: “Il mio cuore è pesante, ma sono forte. Mi prenderò cura di mamma, il tuo amore da quasi 60 anni..mi hai cresciuta bene: è in buone mani. Riposa in pace”.

Come è morto l’attore e la reazione dei social

Nei giorni scorsi, la figlia dell’attore aveva pubblicato un altro post su Facebook in cui comunicava che un grave incidente aveva compromesso la salute del padre.

Con una foto di famiglia, che la ritraeva al centro tra mamma e papà, Ch-a aveva scritto: “La settimana scorsa mio padre è stato coinvolto in un grave incidente stradale che lo ha lasciato paralizzato dalle spalle in giù”. Ore difficilissime, che avevano portato l’attore in una situazione molto delicata: “È in condizioni critiche ma combatte duramente. Stanno facendo ogni sforzo per prendersi cura di lui in questo momento, è costantemente insieme alla famiglia e agli amici”.

La donna aveva quindi spiegato la delicatezza della tragedia e invitato i fan a mandare il loro sostegno: “Questo è un momento MOLTO difficile per noi – aveva scritto – perché tutti sappiamo che Roger è un leone.

Lui è il mio ‘signor uomo’, per favore mandategli il vostro amore”. Nel corso della settimana molti fan hanno espresso parole di vicinanza e incoraggiamento per l’attore, che la figlia ha riscoperto in questa settimana di sofferenza raccontando anche degli aneddoti: “Ha una bustina piena di buoni regalo Starbucks che regala a chi gli ha fatto del bene. Magnum P.I. è fuori onda dal 1988 ma riceve ancora posta dai fan per il suo ruolo di TC. Ha ispirato tante persone”.

In migliaia hanno reagito alla notizia della morte, spendendo cuori, lacrime e abbracci per l’attore. Parole di condoglianze riempiono lo spazio dei commenti, arrivate da tutto il mondo dai fan di Magnum PI.