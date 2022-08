Oroscopo di Paolo Fox dell’8 agosto 2022: Ariete litigarello, chi sono i segni fortunati in amore

L'oroscopo di Paolo Fox per la giornata dell'8 agosto 2022 prevede tempeste in paradiso per i nati sotto il segno dell'ariete, mentre qualcun altro sarà più fortunato.

Ecco le previsioni di lunedì 8 agosto per tutti i segni dello zodiaco. L’oroscopo è elaborato da Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

I nati nel segno in questo primo giorno della settimana hanno la Luna favorevole, anche se sono ancora un po’ nervosi a causa di precedenti contrattempi in amore. Le cose si sistemeranno ma bisogna non creare discussioni, specialmente in ambito lavorativo.

Oroscopo Toro

I nati nel Toro mancano di serenità e in questo giorno si troveranno anche a fare i conti con l’aspetto finanziario, con la Luna che lo stuzzica. Possibili dei ritardi nel campo del lavoro.

Oroscopo Gemelli

Giorno con alcuni piccoli fastidi nel campo sentimentale per i nati nel segno, a causa di un po’ di nervosismo.

Anche nel lavoro è necessario cercare di evitare i problemi.

Oroscopo Cancro

Fase in po’ critica per i nati nel Cancro, specialmente per quanto riguarda il lavoro. In amore possibile qualche problema che potrebbe rendere difficile la giornata.

Oroscopo Leone

Per i nati nel Leone stelle favorevoli sia lunedì che martedì e l’opportunità di ritrovare la grinta necessaria, sia in amore che nel lavoro. Importante dare spazio al proprio spirito creativo con molti pianeti amici in questo giorno.

Oroscopo Vergine

Novità in questo lunedì per i nati nel segno, sia per quanto riguarda l’amore che il lavoro, con una gestione che avrà maggiore praticità rispetto al passato.

In amore la fase difficile è definitivamente terminata.

Oroscopo Bilancia

Mentre in amore potrebbero presentarsi delle buone occasioni, sarà una giornata difficile nell’ambito lavorativo e sono possibili delle tensioni con persone polemiche.

Oroscopo Scorpione

In questa giornata è necessario evitare la confusione, specialmente nelle trattative che vanno avanti da tempo nel settore del lavoro. In amore è un giorno propizio per chi vuole fare un passo in avanti verso la persona amata.

Oroscopo Sagittario

Con Giove e il Sole favorevoli i nati nel sagittario avranno a breve una riconferma mentre le persone giovani potrebbero mettere in pratica un nuovo progetto.

In amore sarà possibile sviluppare nuove idee con Giove positivo.

Oroscopo Capricorno

Attenzione alle difficoltà da superare nel campo lavorativo con Giove dissonante, che potrebbe creare delle discussioni. In amore è necessario fare attenzione alle rivalità, in attesa dell’11 agosto quando i nati nel segno torneranno ad essere protagonisti.

Oroscopo Acquario

I nati nel segno hanno le stelle molto favorevoli e si trovano in buone condizioni anche per quanto riguarda la forma fisica.

Nel lavoro il quadro astrologico è positivo e ci saranno delle buone notizie.

Oroscopo Pesci

Inizio di settimana difficile per i nati nel segno, a causa del nervosismo, con la Luna che non si trova dalla loro parte. Importante è non avere troppa fretta di risolvere le cose sia in campo sentimentale che lavorativo.