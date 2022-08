Olivia Newton John è morta, aveva 73 anni: il dolore di John Travolta, “Sono stato tuo dal primo momento”

È morta a 73 anni Olivia Newton-John, l’attrice diventata famosa per aver interpretato la timida e dolce Sandy in Grease. La donna da moltissimi anni era malata di cancro e negli ultimi tempi le sue condizioni si erano aggravate.

John Travolta, suo partner in Grease e caro amico, ha voluto salutare l’attrice un’ultima volta con un messaggio molto toccante.

Olivia Newton-John, la battaglia contro il cancro iniziata nel 1992

Olivia Newton-John si era ammalata di tumore al seno per la prima volta nel 1992: quella prima battaglia era stata sconfitta e l’attrice aveva cominciato a condurre una campagna di sensibilizzazione sullo screening al seno.

Nel 2013 aveva scoperto di avere una recidiva, che oltre alla zona del seno coinvolgeva anche quella della spalla. La necessità di nuove e urgenti cure l’aveva portata a bloccare gli impegni di lavoro. La situazione si era aggravata nel 2017, quando le avevano diagnosticato un tumore alla colonna vertebrale. Negli ultimi tempi le sue condizioni si erano aggravate moltissimo. Nel 2017 aveva raccontato di come la musica fosse sempre stata il suo grande amore e la sua fonte di soddisfazione, come riporta Ansa: “Amo cantare, è tutto ciò che so fare. Tutto ciò che ho fatto da quando avevo 15 anni, quindi è la mia vita”.

John Travolta, il messaggio per l’amica: “Sono stato tuo dal primo momento”

John Travolta era stato l’interprete di Danny Zuko in Grease: nel film Danny e la Sandy di Olivia Newton John vivevano una storia d’amore a tempo di musica ed alcune scene contribuirono a far diventare lui una star del cinema.

Ieri, nel giorno dell’annuncio della morte dell’amica di sempre, ha scritto su Instagram un messaggio molto toccante: “Mia carissima Olivia, hai reso le nostre vite così belle. La tua influenza era incredibile. Ti voglio così bene. Ci vedremo lungo il cammino e saremo di nuovo insieme. Sono stato tuo dal primo momento in cui ti ho vista, e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!”.