Oroscopo di Ferragosto di Paolo Fox: quali sono i segni davvero fortunati sotto l’ombrellone

A ferragosto le stelle non sono solo cadenti, ma anche profetiche: vediamo cosa prevede l'astrologo Paolo Fox per tutti i segni dello Zodiaco.

Come sarà il prossimo ferragosto? Ecco cosa dicono le stelle secondo Paolo Fox.

Ariete

Questa giornata vi regalerà finalmente l’occasione di riassestarvi dopo le tensioni dell’ultimo periodo. L’ingresso di Venere nel segno, renderà i rapporti più autentici e sinceri.

Toro

Sembra proprio che non riuscite a rilassarvi nemmeno oggi. Il partner sarà di grande aiuto, ma non scaricategli addosso tutti i problemi.

Gemelli

Tutto sta tornando alla normalità a lavoro, che si sta riprendendo in diversi settori. Attenzione a non eccedere con gli sforzi fisici.

Cancro

Venere nel segno vi farà trionfare in amore. Oggi metterete da parte tutti i problemi, per voi l’importante sarà avere il vostro partner accanto.

Leone

La giornata di oggi vi renderà particolarmente ambiziosi. Non mancherà una bella giornata fuori porta, d’altronde non aspettavate altro per cambiare un po’ aria.

Vergine

Nelle prime ore del mattino potreste non sentirvi troppo in forma, ma le cose miglioreranno con il passare delle ore. Complice anche Mercurio che vi renderà più socievoli e piacenti.

Bilancia

Venere nel segno potrebbe crearvi qualche contrattempo, ma facilmente risolvibile. Un incontro speciale potrebbe avvenire nella giornata di oggi per voi single.

Scorpione

La giornata di oggi non sarà particolarmente romantica, ma procederà in maniera tranquilla. Approfittate di questo giorno di festa per riposare e recuperare le energie.

Sagittario

Avete diverse questioni da risolvere, ma per quelle c’è tempo, poiché oggi avete solo voglia di buttarvi in una nuova avventura, che sia un viaggio, un’esperienza o una nuova conoscenza.

In ogni caso, considerate sempre i fattori di rischio, prima di fare qualunque passo.

Capricorno

Marte ha smesso finalmente di remarvi contro. Avete proprio bisogno di godervi un po’ di relax, non solo per recuperare le energie, ma anche per chiarirvi le idee sul futuro.

Acquario

Saturno non vi facilita l’intesa con le persone che vi stanno accanto. Correte ai ripari cercando sostegno da parte di un vostro amico o partner.

Pesci

Con Mercurio in opposizione sarebbe meglio non organizzare nulla. Meglio trascorrere questa giornata tra le mura domestiche in relax.