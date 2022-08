Oroscopo di Paolo Fox del 10 agosto 2022: i due segni più fortunati in amore e quelli meno fortunati

Il mese di agosto è iniziato da poco. Scopriamo insieme l’oroscopo di Paolo Fox del giorno 10 agosto 2022 per tutti i segni e vediamo insieme qual è l’influenza dei pianeti e delle stelle in questa giornata.

Toro

Le previsioni dicono che Marte e Luna sono dalla tua parte. Cerca di goderti i bei momenti e dedica il giusto tempo alle persone che ami. Con il lavoro cerca di non lasciarti andare.

Cancro

L’amore procede alla grande! Nel mondo del lavoro potresti incontrare qualche problema: non lasciarti travolgere dalla rabbia ma cerca una soluzione.

Ariete

In questo giorno cerca di dedicare più tempo alla tua persona amata.

Non preoccuparti del lavoro, andrà alla grande!

Gemelli

Per te la giornata inizia con problemi d’amore. Cerca di restare calmo e sereno, almeno per due giorni. Non è certamente il giorno perfetto per brillare, ma tutto si sistemerà a breve.

Leone

Per te, piccolo leoncino, la giornata inizia con la solita passione di sempre. L’oroscopo è favorevole. Il mese di agosto è il tuo mese, prenditelo tutto e goditi l’amore!

Vergine

Cara vergine, non mollare se hai conosciuto una persona interessante…potrebbe essere quella giusta!

Bilancia

Oggi è una giornata interessante per i rapporti di collaborazione, un po’ meno per l’amore.

Le previsioni prevedono qualche litigio.

Scorpione

Caro scorpione, cerca di non pretendere troppo dal tuo partner. Cerca di attirare solo cose positive e lasciati alle spalle le tue aspettative.

Capricorno

È il giorno ideale per fare progetti sul futuro! Cerca di interessarti a nuove idee e nuovi stimoli per trarne vigore.

Pesci

Cerca di mantenere la calma in questa giornata piuttosto turbolenta. Nel lavoro non lasciare le questioni complesse dietro le spalle e cerca di prendere decisioni moderate.

Sagittario

Attenzione, le previsioni riportano un po’ di nervosismo.

Cerca di restare con i piedi per terra.

Acquario

Il tuo oroscopo è positivo…finalmente puoi tornare ad amare! Nuove conoscenze si prospettano per questo mese di agosto.