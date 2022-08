Paolo Bonolis, il figlio Davide ha firmato un contratto di 3 anni con la Triestina: il 18enne diventa calciatore

Almeno uno dei figli di Paolo Bonolis sembra non avere alcuna intenzione di seguire le orme di papà e mamma e lavorare nel mondo dello spettacolo. Davide Bonolis continua infatti la sua avventura nel mondo del calcio raggiungendo un grande traguardo, ovvero un contratto triennale con la Triestina, in serie C. Per il secondogenito di casa Bonolis-Bruganelli si tratta di un grande cambiamento che, oltre a una nuova carriera, prevede anche l’arrivo di un trasferimento.

Davide Bonolis alla Triestina: il percorso lungo 3 anni

Davide Bonolis per i prossimi 3 anni vivrà a Trieste, nella struttura della società calcistica.

Continuerà inoltre gli studi delle scuole superiori (ha 18 anni) per arrivare al diploma. In precedenza Davide Bonolis aveva già avuto esperienze nelle sezioni giovanili di Roma e Sampdoria, purtroppo ostacolate da qualche infortunio. Ora sembrerebbe iniziata una nuova e fortunata fase della sua esperienza calcistica, nel ruolo di mezza punta.

Le parole del club: “Pronto a dimostrare tutto il suo valore”

Il club ha dato comunicazione del contratto da pochissimo, e dice che il giovane “si trasferisce a Trieste, da svincolato, dopo le esperienze con Sampdoria e Roma settore giovanile, sposando la causa alabardata per le prossime tre stagioni e aggregandosi alla Primavera.

Nato a Roma il 7 giugno 2004, arriva a Trieste desideroso di cominciare questo nuovo capitolo della sua carriera, pronto a dimostrare sul campo tutto il suo valore”. Su Facebook Davide Bonolis ha scritto: “Ciao ragazzi, non vedo l’ora di scendere in campo e di lottare con voi.

Forza Unione”.

La notizia dell’ingaggio non colpisce i più attenti, che da giorni vedevano Paolo Bonolis ed il figlio Davide per le strade di Trieste. L’allenatore di Bonolis sarà Augusto Gentilini. Bonolis, ad ogni modo, fio a poco tempo fa non vedeva solo il calcio nel suo futuro e coltivava anche il desiderio di poter andare al GF Vip.

Sua madre Sonia, ad Oggi, raccontava: “A 18 anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa”.