Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati, il matrimonio in gran segreto a Londra

Ad annunciare l’avvenuto matrimonio è stato il giornale britannico The Sun, che avrebbe notato un dettaglio nella mano dei due novelli sposi. Come sono andate le cose.

Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati: la rivelazione

Nemmeno una parola è sfuggita ai due vip, che non hanno per adesso rilasciato alcuna dichiarazione sulle loro nozze. Eppure, a fonti certe dei giornalisti di The Sun non è sfuggito che Rita Ora porta al dito un anello a fascia dorata che prima non c’era. In effetti, la cantante e attrice avrebbe sposato il regista Taika Waititi a Londra, qualche settimana fa in gran segreto. La cerimonia si sarebbe svolta in presenza di pochissimi intimi, cui sembra potrebbe seguire una festa allargata.

Stando alle indiscrezioni, Rita Ora avrebbe già cambiato il suo cognome trasformandolo in Ora-Waititi.

Taika Waititi: chi è il marito di Rita Ora

Taika Waititi, 46 anni, è un regista di origini neozelandesi molto apprezzato al livello internazionale. Sebbene sia celebre anche per la sua esperienza da sceneggiatore e attore, a regalargli la fama è stato l’Oscar ricevuto nel 2020 per Jojo Rabbit, film che ha diretto ed è stato premiato per la miglior sceneggiatura non originale. Per lo stesso film, Waititi ha ricevuto un Grammy Award per la colonna sonora, che ha composto.

Ma è anche il regista di Thor: Ragnarok (uscito nel 2017) e di Thor: Love and Thunder (uscito nel 2022). Proprio in occasione dell’uscita dell’ultimo Thor, l’artista si era fatto fotografare da tutto il mondo insieme alla popstar e attrice Rita Ora, con cui da tempo fa coppia fissa.

In effetti, la loro relazione era stata al centro dei riflettori nel luglio 2021 per un gossip riportato dalla rivista PageSix, che lo vedeva protagonista di un triangolo amoroso con Rita Ora e Tessa Thompson. All’epoca, il cantante si era difeso: “Non stavo facendo nulla di male” – aveva detto.

Al di là della monogamia, Waititi ha sempre supportato la neosposa Rita Ora e viceversa, spendendo anche parole di orgoglio sui social.