Adriano Celentano fa una dedica d’amore (e politica) a Claudia Mori: il videomessaggio del Molleggiato

58 anni di matrimonio e non sentirli. Adriano Celentano pubblica sul suo profilo Instagram un video con un messaggio d’amore per Claudia Mori, compagna di vita da quasi 60 anni.

Adriano Celentano e Claudia Mori: la dedica del Molleggiato alla moglie

Il brano è tra i più recenti, “Io non ricordo (da quel giorno tu)”, che risale al 2013. I protagonisti del video invece sono gli eterni Adriano Celentano e Claudia Mori, una coppia che rappresenta per molti fan romantici una sorta di certezza incrollabile o quantomeno una speranza. Il video, pubblicato il 9 agosto su Instagram, si apre con un messaggio politico.

Su uno sfondo viola, si legge in giallo “Mi sembra di capire che le cose non stanno andando bene…” esordisce il Molleggiato. “E in attesa di attaccare qualcuno o forse TUTTI, per farmi perdonare, vi mando un video di quando io e Claudia eravamo piccoli…” firmato L’inesistente, nickname di Celentano su Instagram. A seguire, un video in cui scorrono immagini di Celentano e Mori giovani e innamorati sulle note del brano “Io non ricordo (da quel giorno tu)”. Lo scorso 14 luglio la coppia ha celebrato 58 anni di matrimonio. Per sfuggire ai paparazzi, Mori e Celentano si erano sposati praticamente di nascosto, in una notte d’estate, con la benedizione di un frate francescano – padre Ugolino – nella chiesa di San Francesco a Grosseto.

Da allora sembra passata una vita, trascorsa fianco a fianco e celebrata ora con il brano uscito nel 2013.

Adriano Celentano e la politica

Varcata da tempo la soglia degli 80 anni, Adriano Celentano ha sempre fatto trasparire il suo impegno politico. No global ma cattolico, impegnato ma sfuggente, non ha mai reso possibile che qualcuno lo etichettasse. Eppure, nelle ore in cui il governo di Mario Draghi stava per cadere, sul suo profilo era apparso un messaggio di endorsement verso l’attuale presidente del consiglio.

“Mi sembra di aver capito – aveva scritto il Molleggiato – che Draghi, nonostante gli appelli giunti da ogni parte del mondo per un suo ritorno al governo, proprio non ne voglia sapere…Ma io lo voto lo stesso” – aveva chiuso in modo esplicito Celentano. Nel video pubblicato sui social, la polemica sembra generale, eppure i colori di sfondo potrebbero rievocare “il popolo viola“, movimento politico attivo tra il 2009 e il 2013 e principalmente animato dall’antiberlusconismo.

Mentre il giallo del font potrebbe rievocare il Movimento Cinque stelle.

Ma nessuna dichiarazione esplicita verso il M5s è stata fatta. Quel che è certo, è che il Molleggiato ha una visione alta dello Stato. In un’intervista del 2008, Adriano Celentano aveva dichiarato: “Se il governo – non dico di una nazione ma di una regione, tanto per cominciare – fosse dato in mano come diceva Platone ai filosofi, ai saggi, sono sicuro che sarebbe più divertente”. L’anno successivo, avrebbe partecipato all’inaugurazione del Movimento Cinque Stelle al Teatro Smeraldo di Milano. Oggi le sue posizioni sembrano però non sembrano particolarmente vicine a quelle di Grillo e chissà a chi è rivolta la frecciatina politica di Celentano.