Alena Seredova si sposa: nozze in vista con Alessandro Nasi dopo il dolore del divorzio da Gigi Buffon

Da molto tempo ormai è tornato il sereno nella vita sentimentale di Alena Seredova, la Jennifer Aniston italiana che ha dovuto vivere, come quella americana, divorzio e tradimento del marito sulla pubblica piazza.

Alena Seredova e il divorzio da Buffon: “Non mi voleva più nessuno”

A Verissimo, qualche anno fa, Alena Seredova raccontava: “Non mi voleva più nessuno, mamma mi diceva ‘chi ti piglia a quest’età con dei bambini’. E invece l’ho incontrato, non avrei mai detto che sarei diventata mamma a 42 anni, pensavo di non farlo”. Quel qualcuno era Alessandro Nasi, suo amore dal 2015 e padre di sua figlia Vivienne dal 2020.

I due hanno cominciato ad amarsi quando lei era uscita da poco dal matrimonio con Gianluigi Buffon: non ha mai voluto essere una famiglia allargata né diventare amica della donna che è l’attuale compagna di Buffon, Ilaria D’Amico, colei per la quale lui distrusse il matrimonio. il tradimento, la Seredova, lo scoprì nel peggiore dei modi, come raccontò a Chi: “Le corna? L’ho scoperto in radio mentre andavo dal parrucchiere che ero cornuta. Stavo ascoltando una trasmissione e qualcuno ha raccontato della frequentazione tra Gigi e Ilaria. Meno male che non ho fatto un incidente“.

Alena Seredova si sposa: “I said yes”

Alena Seredova finora ha parlato con toni estremamente soddisfatti e felici della sua vita sentimentale vissuta con Alessandro Nasi.

Ora le cose diventeranno ancora migliori, perché c’è profumo di fiori d’arancio nell’aria: ad ufficializzarlo è la stessa Seredova, che ha pubblicato una foto nelle stories in cui si mostra in compagnia del fidanzato e la scritta “I said yes”, “Ho detto sì”. Per ora la Seredova non si è sbilanciata ulteriormente e si gode le vacanze con il compagno e con i figli, Vivienne Charlotte, David Lee e Louis Thomas.