Francesca Fialdini travolta dal dolore per il lutto: “Mi mancano le parole”

Francesca Fialdini è travolta dal dolore: in queste ore sta soffrendo per la morte di una persona che aveva conosciuto per lavoro ed alla quale si era legata in modo particolare: si tratta di Giada, ragazza malata di anoressia e conosciuta per la trasmissione Fame d’Amore. La ragazza non è riuscita a sopravvivere e vincere contro la malattia.

“Mi mancano le parole per scrivere questo post e non ne cercherò di particolari per dirvi che Giada, che avete conosciuto in Fame d’amore, ha perso la sua battaglia contro l’anoressia”: con queste parole Francesca Fialdini ricorda la ragazza, che non è riuscita a sopravvivere ad una malattia insidiosa e letale come l’anoressia.

C’è rabbia nelle parole di Francesca Fialdini, che lascia capire che la fine di Giada sarebbe giunta al termine di un percorso travagliato e con qualche punto oscuro: “Sapere di averla persa aumenta il senso di sconfitta e impotenza ma anche di rabbia per come sono andate le cose (arriverà il momento di raccontarvi questa seconda parte della sua vita), ora si tratta di dare voce a questa sofferenza che ci ha colpito in pieno sole. A nome di tutto il team di Fame d’amore ti ringrazio ancora una volta Giada, per averci fatto entrare nella tua “gabbia” (come la chiamava tu) e aver testimoniato la fatica che comporta lottare contro i disturbi del comportamento alimentare, per esserti messa a nudo con i tuoi fantasmi e le tue paure.

Alla tua mamma daremo tutto il nostro sostegno”.

Fame d’amore è una documentazione-serie televisiva incentrata sulla comprensione del fenomeno dei disturbi alimentari: finora il programma ha visto la messa in onda di 3 edizioni, tutte connette da Francesca Fialdini, che ha seguito il percorso di cura di ragazzi e ragazze con problematiche diverse, e che hanno vissuto il loro personale percorso in differenti comunità terapeutiche.