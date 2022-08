Oroscopo di Paolo Fox per l’11 agosto 2022: Scorpione con i nervi a fior di pelle, Acquario pigro

L'oroscopo di Paolo Fox per la giornata dell'11 agosto 2022: giornata complessa per alcuni segni, che andranno incontro al nervosismo e alle difficoltà.

Sei pronto a scoprire quali sono le previsioni di Paolo Fox per la giornata dell’11 agosto 2022? Vediamo insieme l’oroscopo di tutti i segni e cosa ci riservano i pianeti in questo giorno…iniziamo!

Scorpione

Si prospetta una giornata piuttosto nervosa per te. Non riuscirai a restare calmo, ma non ti preoccupare, nel fine settimana arriveranno notizie migliori.

Capricorno

È arrivato il momento di lasciarsi andare un po’. Dopo un anno pieno di impegni e lavoro puoi goderti un po’ di relax.

Ariete

Questo è il tuo giorno fortunato. Se decidi di buttarti in una nuova storia, sappi che il cielo favorirà i tuoi sentimenti.

Sii più cauto sul lavoro, le previsioni sono in questo senso negative.

Toro

Il tuo oroscopo è più che positivo. In questo giorno riuscirai a convogliare tutte le tue energie in quel progetto in cui hai riposto tutte le tue speranze.

Cancro

Oggi è un giorno positivo per i cancretti. Le previsioni prospettano felicità sul piano personale e lavorativo.

Gemelli

È il giorno perfetto per dichiararti alla tua dolce metà. Non lasciarti spaventare dalla monotonia…la tua storia andrà a gonfie vele.

Vergine

Dedica questa giornata alle tue passioni. L’oroscopo è negativo per ciò che riguarda il lavoro dal momento che potresti vivere qualche tensione.

Leone

Preparati al lavoro duro, perché questa giornata si prospetta faticosa e stancante.

Dovrai mostrare agli altri di che pasta sei fatto.

Bilancia

Previsioni più che positive per tutti i bilancia. Otterrete vittoria in questo giorno di sfide amorose.

Sagittario

La luna sarà dissonante in questo giorno. Evita qualsiasi litigio, potresti perdere la calma molto in fretta. Previsioni poco positive.

Acquario

Oggi non avrai molta voglia di impegnarti nel lavoro. Forza e coraggio, perché dovrai raggiungere gli obiettivi prefissati.

Pesci

Questo giorno si prospetta complicato sul piano amoroso.

Cerca di restare ottimista.