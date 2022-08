Anne Heche “non ha speranze di sopravvivere”: l’attrice in condizioni gravissime dopo l’incidente

Coinvolta in un incidente mentre era alla guida della sua auto lo scorso 5 agosto, Anne Heche era da subito apparsa in condizioni critiche. Entrata in coma, da allora vive attaccata a dei macchinari, che la famiglia ha annunciato di voler staccare. “Non ci sono speranze che sopravviva”, infatti, e i suoi organi verranno donati, come da volontà della stessa attrice.

Anne Heche gravissima: l’incidente

L’attrice era stata coinvolta in un tragico incidente la scorsa settimana. La dinamica non è stata chiarita del tutto, ma Anne Heche si trovava a bordo di una Mini Cooper blu, quando si è scontrata contro una casa.

È possibile che l’auto viaggiasse ad alta velocità e che l’attrice abbia perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un appartamento a Los Angeles, nel quartiere di Mar Vista. L’impatto è stato talmente forte che l’auto e la casa hanno preso fuoco subito dopo l’incidente, un incendio importante, che i vigili del fuoco hanno impiegato oltre un’ora a spegnere. Le condizioni di Heche, che ha 53 anni, sono apparse subito molto gravi. L’attrice è stata trasportata in ospedale con numerose ustioni e nell’arco di poche ore è entrata in coma. I suoi portavoce avevano dichiarato ai media statunitensi che Heche aveva riportato “una lesione polmonare significativa” oltre alle ustioni che necessitavano intervento chirurgico.

Nelle scorse ore le sue condizioni sarebbero peggiorate. Il sito TMZ ha raccolto le parole del rappresentante di Anne Heche, secondo il quale la donna a causa dell’incidente avrebbe avuto anche una “grave lesione cerebrale anossica” e si troverebbe tuttora in coma. Le sue condizioni però non sarebbero destinate a migliorare: “Non ci si aspetta che sopravviva” ha detto l’uomo. Secondo fonti del sito TMZ, è possibile che la donna fosse “sotto effetto di cocaina e possibilmente di fentanyl” mentre era alla guida dell’auto, ma la cosa non è stata confermata dalla famiglia.

Anne Heche: chi è l’attrice e la scelta di donare gli organi

Nota soprattutto per la sua partecipazione al remake di Psycho e Donnie Brasco, l’attrice è stata sentimentalmente legata a Ellen DeGeneres, partecipando peraltro alla serie Ellen. Tuttavia nel 2001 sposa Coley Laffoon, cameraman nella stessa sitcom Ellen, e insieme hanno un figlio.

I due divorziano nel 2009. L’attrice è molto stimata nel mondo del cinema anche per le sue qualità caratteriali. Al sito di gossip TMZ, il suo rappresentante parla di lei come una donna da “un cuore enorme” e dice che “ha colpito tutti quelli che incontrava con il il suo spirito generoso”.

L’uomo rimarca proprio le qualità personali di Heche: “Più che il suo straordinario talento, ha fatto del diffondere gentilezza e gioia un mestiere di vita. Sarà ricordata per la sua coraggiosa onestà e mancherà immensamente la sua luce”. Secondo quanto raccontato dall’uomo, la famiglia avrebbe deciso di staccare le macchine che tengono in vita Heche e di donare i suoi organi, come da volontà della stessa attrice. “È da tempo una sua volontà quella di donare gli organi e viene tenuta in vita per determinare quali di essi siano vitali”.