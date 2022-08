Aspirante vedovo: trama, cast e curiosità sul film con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto

Aspirante Vedovo è una accattivante commedia del 2013 diretta da Massimo Vernier, che vede come protagonisti del film gli attori italiani, Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi.

Aspirante vedovo, trama del film: una moglie molto ricca

In Aspirante Vedovo assisteremo a una serie di esilaranti gag, dove saranno protagonisti Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi.

Un imprenditore di poco successo, Alberto Nardi, è sposato con una potente e ricchissima industriale di nome Susanna Almiraghi: si tratta di un matrimonio ormai in crisi, in cui la donna ha da tempo in mente di lasciare il marito ormai sull’orlo del fallimento finanziario.

Accade però per Susanna rimane vittima di un incidente aereo e Alberto diventa erede universale di un impressionante impero miliardario.

A un certo punto, è però lecito domandarsi se le cose siano veramente così come sembrano.

Aspirante vedovo, un cast di grandissimi attori

Come abbiamo accennato, Aspirante Vedovo è una divertente commedia che vede come protagonisti due degli attori comici italiani più apprezzati in assoluto, Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi.

Luciana Littizzetto conduce da diversi anni il programma Che tempo che fa, insieme a Fabio Fazio e al contempo, è speaker radiofonica presso Radio Deejay.



Fabio De Luigi ha conosciuto la fama grazie al programma Mai dire Goal, condotto dalla Gialappa’s Band e da allora per lui è stata una serie di successi televisivi e cinematografici, fino a divenire egli stesso regista di varie pellicole.

Aspirante vedovo, tutte le curiosità

Non tutti sanno che Aspirante Vedovo, in realtà, è un remake del celebre film del 1959, Il vedovo, di Dino Risi, con protagonisti gli immortali Alberto Sordi e Franca Valeri.

Recensione di Aspirante vedovo

Il confronto con il film originale Il Vedovo è chiaramente difficile da fare, anche perché si tratta di una pellicola storica che vede come attori protagonisti due giganti del cinema italiano, Alberto Sordi e Franca Valeri: tuttavia, occorre anche ammettere che i due comici sono capaci di strappare più di una risata grazie alla loro bravura e simpatia.