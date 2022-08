Barbara Bouchet, che fine ha fatto la famosa attrice della commedia sexy all’italiana

Sicuramente, tanti di noi si sono spesso domandati cosa faccia oggi la nota attrice Barbara Bouchet, nota madre dell’altrettanto famoso chef televisivo, che tutti conosciamo, Alessandro Borghese.

Alessandro Borghese, figlio della nota Attrice Barbara Bouchet

Oggi tutti sappiamo benissimo chi è lo chef esperto Alessandro Borghese, infatti, lo abbiamo visto protagonista di numerosi programmi televisivi come Cortesie per gli Ospiti, Quattro Ristoranti e molti altri ancora. Nonostante la sua fama, tante persone ancora oggi non sanno però che si tratta di un figlio d’arte: lo chef è infatti figlio dell’attrice Barbara Bouchet.

Barbara Bouchet, le origini in Cecoslovacchia

Bäbel Gutscher, nota come Barbara Bouchet, è nata a Reichenberg, città cecoslovacca, all’epoca controllata dalla Germania nazista, il 15 agosto 1943.

A causa di una serie di infelici vicissitudini legate a quel tempo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale la famiglia dell’attrice fu espulsa dalla Cecoslovacchia e costretta ad andare a vivere negli Stati Uniti.

Stiamo parlando di una famosissima attrice hollywoodiana la cui fama è stata altissima nel nostro Paese, soprattutto negli anni 70. La Bouchet è stata ed è ancora oggi una donna molto bella e talentuosa, divenuta nota grazie a numerosi film e serie tv, ma anche grazie al suo amore per il fitness che ha descritto in numerosi libri e videobook.



Inoltre, la versatile Barbara ha composto alcuni singoli in lingua italiana e ha preso parte a programmi come Ballando con le Stelle, esibendosi con il ballerino Stefano Oradei.

Vita privata e cosa fa oggi Barbara Bouchet

Barbara si è sposata con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese, con il quale ha dato alla luce i figli Alessandro e Massimiliano. La coppia si è separata nel 2006 e nel 2016, l’ex marito è deceduto.



Attualmente Barbara Bouchet si gode i frutti della sua carriera ricca di successi e soddisfazioni e sembra che la donna abbia finalmente intrapreso una relazione con un uomo che le fa vivere una quotidianità piena di gioia ed emozioni.