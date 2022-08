Fabio Caressa: “Benedetta mi ha cambiato la vita”. Il primo appuntamento? “Andai dopo un lungo aperitivo alcolico”

Il telecronista sportivo si racconta in una lunga intervista al Corriere della sera. E spiega come ha conosciuto Benedetta Parodi, sposata nel luglio del 1999. "Mi ha cambiato la vita, mi ha insegnato a sorridere" ha detto Caressa.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono sposati da 23 anni e hanno tre figli Matilde, Diego ed Eleonora. In un’intervista al Corriere della sera, Caressa ha raccontato come ha conosciuto la moglie e come vive la loro storia.

Fabio Caressa parla di Benedetta Parodi: “Mi ha cambiato la vita”

In passato il telecronista sportivo si era già sbilanciato su quanto l’incontro con Benedetta Parodi fosse stato per lui “la più grande fortuna“. Ora torna a parlarne confermandolo “alla grandissima”. A proposito della moglie, Caressa rivela “Mi ha cambiato la vita” e racconta in cosa effettivamente lo ha migliorato.

“Vedevo il buio, Bene mi ha fatto vedere la luce” – dice il giornalista. Prima di incontrarla infatti la sua vita era diversa “Ero convinto di dovere sempre combattere e lottare”. Tutto è cambiato quando è arrivata lei: “Mi ha insegnato a sorridere, a essere persino ottimista”, racconta. Grazie a Parodi infatti il giornalista avrebbe acquisito maggiore fiducia nel futuro e nei suoi stessi progetti: “Mi ha insegnato a sorridere – dice – a essere persino ottimista”. Il telecronista ha poi parlato del loro primo incontro, avvenuto per caso in mensa negli studi dell’emittente Sky. “Aveva lo smalto blu alle mai, era simpatica, matta quanto basta” – racconta.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi al primo appuntamento: come si svolse

Dopo 23 anni di matrimonio e 26 di fidanzamento, Caressa ricorda ancora la prima volta che chiese alla moglie di uscire e come spesso avviene, la sua narrazione diventa appassionante.

“La invitai al cinema – spiega – rispose che voleva giusto vedere Romeo e Giulietta con Leonardo Dicaprio” – un desiderio che non intercettava la volontà di Caressa, il quale però per amore finse di essere d’accordo. “Mi sarei ammazzato – confessa – Andai, dopo un lungo aperitivo alcolico.

All’intervallo volevo già morire, però giurai che era il film più bello che avessi mai visto”. La coppia ha da poco festeggiato 23 anni di matrimonio e ha pubblicato su Instagram una foto che li ritrae seduti uno sull’altro come dei ragazzini e un’immancabile torta munita di candeline.