Fabio De Luigi, tutto sulla vita privata dell’attore comico: la famiglia, la compagna e i due figli della coppia

Il noto attore e comico italiano Fabio de Luigi è uno dei personaggi televisivi e cinematografici più apprezzati; alla fine degli anni Novanta, infatti, è stato consacrato alla fama soprattutto nel 1999, grazie alla partecipazione al programma Mai dire Goal, che era condotto dalla Gialappa’s Band.

Chi è Fabio De Luigi

L’attore e comico italiano è nato a Sant’Arcangelo di Romagna l’11 ottobre 1967, è alto 183 cm e pesa 80 kg. Dopo la notorietà raggiunta con Mai dire Goal, nel 1999, nel 2005 De Luigi prima ha condotto il Festivalbar e l’anno dopo, Le Iene. Nel 2012 ha recitato nel film Il peggior Natale della mia vita e nel 2013, in Aspirante Vedovo; nel 2015 ha poi preso parte al film con Angelo Duro, Tiramisù, uscito nel 2016 e nel quale ha debuttato anche come regista.

Vita privata, moglie e figli di Fabio De Luigi

Dal 1998, Fabio De Luigi è legato sentimentalmente alla compagna Jelena, di origini serbo croate che già viveva in Romagna da 5 anni quando si sono conosciuti.

Durante un intervista con Vanity Fair, De Luigi ha raccontato di aver conosciuto la futura compagna di vita dalla quale non si è più separato a una cena di amici, quando aveva 31 anni.

Sin dal primo incontro, Fabio e Jelena hanno condiviso ogni settore di vita, comprese le scelte professionali, fino a quando sono diventati genitori di due figli, Dino, nato nel 2007 e Lola, nel 2011.

Fabio De Luigi, la carriera sportiva mancata

Della vita di Fabio De Luigi, non tutti sanno che c’è stata una carriera sportiva che l’attore ha scelto di lasciarsi alle spalle.



De Luigi è stato infatti un giocatore di baseball che ha militato persino in Serie A1; ha prima fatto esperienza nella squadra del Sant’Arcangelo, per poi entrare a far parte del Rimini Baseball nel 1994.

Nella città di Rimini, il comico ha militato durante la stagione sportiva 1995 al 1997, accettando il ruolo nonostante fosse già impegnato con Radio Rai.



L’attore ha collezionato ben 87 presenze nella massima serie, che arrivano a essere 93 se andiamo a considerare anche i playoff scudetto.