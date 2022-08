Francesca Tocca e Raimondo Todaro stanno di nuovo insieme? Tutto sulla storia d’amore del ballerino

Il ballerino della trasmissione televisiva Ballando con le stelle, Raimondo Todaro e la moglie Francesca Tocca, dopo un periodo di circa 2 anni, nel quale si erano separati, sono tornati insieme nel mese di luglio dello scorso anno e la prova lampante di questo è stato lo splendido bacio che i due si sono scambiati mentre partecipavano ad una puntata dello show “Amici”., condotto da Maria De Filippi.

L’intervista di Todaro con Lorella Cuccarini

In una intervista che il ballerino di latino ha rilasciato a Lorella Cuccarini nell’ambito della trasmissione intitolata “Un caffè con” condotta dalla sua amica e collega, Raimondo Todaro si è soffermato sul suo passato e sulla relazione con Francesca Tocca, che è ripresa dopo che i due erano stati separati per circa 2 anni.

Per lui non ci sono mai stati pensieri per nessun’altra donna, anche nel periodo di separazione, pensando proprio che ai diverbi che c’erano stati si potesse di nuovo sostituire un amore che il ballerino ha definito grande e che vede anche la presenza della loro figlia, nata nel 2013. Il matrimonio tra i due avvenne nel 2014 e la separazione è avvenuta nel 2019. Lo stesso Todaro non ha saputo spiegare quali fossero stati i motivi precisi che avevano portato a questa scelta, che ora fortunatamente è stata archiviata, ma ha detto che il passaggio alla fine si è rivelato necessario, in quanto continuare insieme in quel momento sarebbe stata la scelta peggiore.

L’amore per la figlia Jasmine

Uno dei momenti più belli della loro vita è stata la nascita della figlia Jasmine, della quale sono entrambi innamoratissimi.

La bambina, come del resto i suoi genitori, sta crescendo a ritmo di musica, Raimondo Todaro ha raccontato come la figlia sia il suo punto debole, e che sarebbe pronto a dare la vita per lei. Il rapporto speciale è anche con la madre, ma sicuramente, come ha affermato il ballerino “papà è papà”, anche se entrambi stanno molto attenti a non viziare la figlia.

Raimondo Todaro ha anche affermato che la moglie Francesca spera che la figlia non abbia l’intenzione di praticare la danza, ma che la bambina a casa balla moltissimo.