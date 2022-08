Oroscopo di Paolo Fox dal 15 al 21 agosto: il Leone ha Sole e Luna favorevoli, e non è l’unico segno davvero fortunato

Arriva Ferragosto e si scalda anche l'oroscopo di Paolo Fox, che per la settimana centrale del mese prevede ottime novità amorose per alcuni segni dello Zodiaco.

Ecco l’oroscopo della terza settimana del mese di agosto, dal 15 al 21, con le previsioni elaborate per tutti i segni da Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

I nati nell’Ariete in questa settimana avranno la possibilità di fare passi in avanti nella loro attività lavorativa, mentre in amore i single avranno la possibilità di approfondire una amicizia.

Oroscopo Toro

Prossima settimana con buone sensazioni per i nati nel Toro che si sentiranno attratti da qualche persona, mentre sarà necessario mettere molta attenzione dal punto di vista del lavoro per quanto riguarda i possibili contratti d’affari.

Oroscopo Gemelli

In amore la settimana per i nati nel segno inizierà molto bene con lunedì che sarà molto positivo.

Dal lato del lavoro è necessario scegliere la strada da seguire.

Oroscopo Cancro

La prossima settimana sarà discreta per i nati nel segno che avranno una perfetta intimità di coppia, specialmente nella giornata di giovedì. Buono anche l’aspetto lavorativo con delle opportunità in arrivo.

Oroscopo Leone

Il Sole e la Luna favorevoli nel segno portano alle coppie dei giorni fantastici in amore, specialmente nel giorno di ferragosto. Nell’ambito lavorativo arriveranno dei nuovi progetti.

Oroscopo Vergine

Anche i nati nella Vergine nella prossima settimana avranno giorni fantastici.

Per i single c’è la necessità di una amicizia amorosa, mentre nell’ambito lavorativo buone nuove per chi ha in mente dei nuovi progetti.

Oroscopo Bilancia

Settimana nel complesso buona per i nati nel segno in amore; i single che hanno recentemente avuto delle crisi devono superarle. Nell’ambito lavorativo è il momento giusto per mettere in pista dei nuovi progetti.

Oroscopo Scorpione

Per i nati nello Scorpione la prossima sarà una settimana discreta dal punto di vista sentimentale, anche se chi è in coppia dovrà rimandare delle scelte.

Sul lavoro nei prossimi giorni i nati nel segno potranno sentirsi un po’ pigri.

Oroscopo Sagittario

Lunedì e martedì saranno giorni ottimi in amore specialmente per i single, con un momento fertile anche in campo lavorativo, specialmente per la presentazione dei nuovi progetti.

Oroscopo Capricorno

Buona settimana per i nati nel Capricorno che devono però evitare di tirare troppo la corda in amore. Nell’ambito lavorativo manca ancora qualcosa per essere completamente soddisfatti.

Oroscopo Acquario

I nati nel segno avranno una discreta settimana davanti a loro, con le persone in coppia che andranno alla ricerca del divertimento- Dal punto di vista del lavoro la situazione è abbastanza incerta ed è quindi necessario affrontarla con una buona dose di coraggio.

Oroscopo Pesci

Per i nati nei pesci questa settimana sarà molto interessante e per le coppie le decisioni in amore saranno gestibili in maniera facile. Per quanto riguarda il lavoro si tratta di una settimana di assoluto riposo.