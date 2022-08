Oroscopo di Paolo fox del weekend del 13-14 agosto 2022: i segni fortunati prima di Ferragosto

Questo fine settimana Paolo Fox prevede per molti segni un torrente di emozioni: chi sarà in vacanza vivrà grandissime esperienze, in particolare alcuni segni.

Come andrà il prossimo fine settimana? Scopriamo insieme a Paolo Fox e alle sue previsioni.

Ariete

La giornata di sabato, a causa dell’influsso lunare, vi regalerà dei momenti di introspezione che vi permetteranno di lasciarvi ansia e preoccupazioni alle spalle. Domenica, invece, avrete modo di rivalutare i progetti in corso.

Toro

La presenza di Marte nel segno vi renderà un tantino irascibili, tanto da scatenare qualche discussione di troppo con chi vi è vicino.

Gemelli

Sarete circondati da serenità, affetto e fiducia. Vi sentirete pronti a fare delle scelte molto importanti o ad accettare di buon grado novità e cambiamenti.

Cancro

La vostra vita amorosa potrebbe subire delle criticità questo fine settimana, ma le cose andranno meglio già a partire dalla settimana prossima.

Leone

Se avete scelto il partner giusto, sicuramente non avrete problemi il prossimo week-end. Tenetevi pronti a lavoro perché sono previsti cambi di programma e nuovi progetti.

Vergine

Siete sempre troppo disponibili e generosi. Ogni tanto vi farebbe bene dire anche qualche no. Tenete gli occhi ben aperti e utilizzate questo fine settimana per riflettere.

Bilancia

I vostri piani potrebbero cambiare, ma il cambiamento non deve farvi paura, anzi, talvolta, può rivelarsi positivo.

Scorpione

Alcune situazioni potrebbero portarvi a spingervi un po’ oltre, ma dovete imparare ad essere fieri del vostro lavoro. Troppe volte, a causa del vostro orgoglio, pensate di non aver fatto abbastanza.

Sagittario

L’intervendo favorevole di Giove vi permetterà di mettere un rapporto, non ancora ufficiale, in regola. Domenica non ci saranno complicazioni, tutto filerà liscio come desideravate.

Capricorno

Se siete convinti di qualcosa è difficile per voi restarvene in disparte senza reagire. Tuttavia, questo fine settimana, sarebbe meglio evitare liti.

Acquario

Dovete essere più disponibili nei confronti della famiglia e degli amici. Alcune incomprensioni potrebbero creare un po’ di tensione durante il week-end.

Pesci

La Luna vi regalerà un fine settimana da sogno, soprattutto per quanto riguarda la vita amorosa.