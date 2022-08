Pippo Baudo, chi sono i due figli del conduttore: la vita di Tiziana e di Alessandro Baudo, il “figlio segreto”

Pippo Baudo, il celebre presentatore televisivo, nel corso della sua vita è stato sposato due volte: la prima con Angela Lippi, da cui è nata nel 1970 Tiziana, e la seconda con Katia Ricciarelli. Prima di unirsi con la famosa cantante lirica, Baudo ha avuto numerose altre relazioni, compresa quella con Mirella Adinolfi all’inizio degli anni ’60. È stata proprio lei a dare all’iconico conduttore Rai il secondo figlio Alessandro, nato nel 1962. In questo articolo spiegheremo in breve chi sono i figli di Pippo Baudo Tiziana e Alessandro, soffermandoci in particolare sul secondo, di cui si hanno più notizie grazie a un’intervista concessa a Barbara d’Urso in occasione di una puntata di Domenica Live.

Chi è Tiziana Baudo

Tiziana è la figlia di Pippo Baudo, nata nel 1970 dalla storia d’amore tra il padre e Angela Lippi, prima moglie dello storico presentatore del Festival di Sanremo. Oggi è un’apprezzata PR, per cui vanta una collaborazione ventennale con la stazione radiofonica RTL 102.5. In passato ha ricoperto il ruolo di segretaria del padre, lavorando per anni a stretto contatto con l’ingombrante figura paterna. Esteticamente somiglia molto al padre, tanto da meritarsi numerosi elogi sotto questo profilo.

A livello sentimentale, Tiziana è fidanzata con Mirko Mengozzi, noto conduttore radiofonico di Radio Italia. Insieme hanno due gemelli, Nicole e Nicholas, nati entrambi nel 2010.

Chi è Alessandro Baudo, il figlio “segreto” di Pippo Baudo

Alessandro è il figlio di Pippo Baudo, nato nel 1962 dalla relazione tra il popolare volto Rai e Mirella Adinolfi.

Nonostante sia nato otto anni prima di Tiziana, Baudo lo ha riconosciuto come suo figlio soltanto a metà degli anni Novanta, costruendo insieme all’uomo divenuto ormai grande un bel rapporto. In un’intervista rilasciata a Barbara d’Urso durante una puntata di Domenica Live, Alessandro ha svelato che Baudo è un bravissimo bisnonno, raccontando dei teneri aneddoti che lo vedono protagonista insieme al bambino avuto di recente dal figlio.