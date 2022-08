È morta a 48 anni la comica di Zelig Anna Rita Luceri, l’ultimo saluto della sorella e di Ciciri e Tria

Anna Rita Luceri si è spenta in circostanze ancora non chiare. Di origini salentine, la comica salentina aveva 48 anni ed era nota per la sua collaborazione con il trio Ciciri e Tria, con cui aveva debuttato a Zelig. A quanto si apprende, sarebbe deceduta per le conseguenze di una malattia “fulminante” che l’aveva colpita solo due settimane fa.

Anna Rita Luceri di Zelig è morta: chi era la comica di Zelig

Pugliese, originaria di Martano, in provincia di Lecce, Anna Rita Luceri era una comica molto conosciuta e amata al livello locale. Nella sua carriera aveva partecipato con il gruppo Ciciri Tria, entrando nelle case d’Italia dopo essere selezionata dal casting di Zelig.

Insieme alle compagne di strada Carla Calò e Francesca Sanna, che con lei componevano il trio comico, aveva fatto molta strada riscuotendo riconoscimenti in tutta Italia. Dopo l’esperienza di Zelig erano anche state selezionate per Tú sí que vales, Ma Luceri era un’artista a tutto tondo, abile anche nella Musica e nel Teatro, così da un po’ di tempo aveva deciso di intraprendere la carriera da solista. I suoi canali social sono pieni delle sue performance, ma il trio era rimasto in ottimi rapporti, testimoniati dal parole di addio che le colleghe hanno speso per lei.

Anna Rita Luceri di Zelig è morta: il saluto dei suoi cari

Treccine nere fittissime e sorriso splendente: nelle scorse ore, la foto che ritrae in volto Anna Rita Luceri è balzata su tutti i giornali per annunciarne la morte. Ma il contrasto tra quello sguardo luminoso e la notizia, terribile, è forte. “Stretta a noi…per sempre” si legge nel post con cui le colleghe del trio “Ciciri e Tria” le rivolgono l’ultimo saluto sui social. Un pensiero straziante quello di Maria Rosaria Lucera, sorella della comica. “Anna Rita nostra – si legge nel post – Avremmo dovuto capirlo dalla luminosità dei tuoi occhi, dalla generosità del sorriso, dalla profonda dolcezza della tua voce, dalla minuziosa precisione con cui facevi ogni cosa, dimostrandoci di aver conosciuto l’armoniosa geometria dell’Universo, che tu non eri di questo mondo”.

Parole dolci e scosse dal sentimento, con cui la donna fa una promessa alla defunta sorella: “Custodiremo i doni che ci hai lasciato, il tuo amore di moglie e mamma, la tua devozione di figlia e sorella, l’amicizia di cui eri capace, come segni preziosi di quanto Dio ci abbia amato, eleggendoci come tua dimora terrena per questi 48 anni“.

Con parole religiose, la sorella rivolge il suo ultimo saluto ad Anna Rita: “Accompagnata da Maria Santissima Assunta in Cielo, bentornata a Casa, creatura celeste!”