Oroscopo di Paolo Fox del 18 agosto tutti i segni: occhio alle spese ma buone novità sul lavoro. Le previsioni

Prospettive di lavoro in miglioramento e nuove occasioni portate da Mercurio. Attenzione però a non esagerare con le spese.

Ecco le previsioni relative ai 12 segni dello zodiaco per giovedì 18 agosto preparate come di consueto dall’astrologo Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

I nati nel segno in questo periodo hanno davanti a sé tante occasioni in amore per cui devono iniziare a guardarsi intorno alla ricerca del vero amore. Nel settore del lavoro la giornata di giovedì non riserva sorprese.

Oroscopo Toro

Attenzione a dare per scontate delle cose in amore, dato che non lo sono completamente, per cui si deve fare chiarezza, cercando di risolvere delle questioni. Anche la dissonanza di Venere potrebbe causare problemi dal punto di vista fisico.

Oroscopo Gemelli

I nati nel segno dei Gemelli devono fare attenzione a non creare danni nel loro rapporto amoroso, evitando in questo modo anche gli stress. Giove e Venere favorevoli porteranno dei miglioramenti nel lavoro, con nuovi incontri.

Oroscopo Cancro

Attenzione alle cose non risolte che possono creare dei momenti di crisi in amore. Nell’ambito del lavoro è importante rafforzare le proprie convinzioni.

Oroscopo Leone

Per i nati nel Leone che cercano l’amore la giornata di giovedì porterà delle buone notizie, e sarà di buon auspicio anche per un bellissimo fine settimana. Sul lavoro attenzione a non farsi mettere il bastone tra le ruote.

Oroscopo Vergine

Per i nati nel segno giovedì sarà un giorno caotico dal punto di vista sentimentale e quindi si deve cercare di riposare il più possibile. Attenzione a non affaticarsi troppo anche nel lavoro.

Oroscopo Bilancia

I nati nella Bilancia non devo avere paure in amore in quanto sono amati da molte persone e non resteranno soli. Nell’ambito lavorativo resistono alcune incertezze sul futuro.

Oroscopo Scorpione

Giovedì per i nati nello Scorpione si presentano molte cose da risolvere in amore e si devono prendere decisioni in quanto il momento appare quello giusto.

Nel lavoro potrebbe essere il momento di effettuare dei cambiamenti.

Oroscopo Sagittario

In amore per i nati nel segno giovedì è un giorno adatto per nuove conoscenze.

In ambito lavorativo sarà una giornata con tanta voglia di sperimentare cose nuove, ma è necessario fare attenzione alle spese.

Oroscopo Capricorno

In amore è meglio evitare inutili complicazioni specialmente con i nati nel segno dell’Ariete e in quello della Bilancia. Il lavoro vede la Luna e Mercurio in posizione favorevole ma si devono verificare alcune situazioni.

Oroscopo Acquario

I nati nel segno che hanno voglia di cambiare in questo giorno riceveranno delle buone notizie.

Sul lavoro, in attesa dell’arrivo della Luna nel segno, è necessario fare chiarezza su alcune situazioni.

Oroscopo Pesci

Per i nati nei Pesci sono in arrivo dei nuovi spasimanti e non si deve quindi perdere l’occasione di fare delle nuove conoscenze. Nell’ambito del lavoro è necessario fare attenzione alle spese, che potrebbero superare le entrate.