Carlo Conti, la vita privata: chi sono la moglie Francesca Vaccaro ed il figlio Matteo nato dal loro matrimonio

Carlo Conti è uno dei più famosi conduttori televisivi italiani che, dopo un inizio di carriera nelle televisioni private è passato alla Rai dove ha ottenuto tutti i suoi più grandi successi arrivando anche a presentare alcune edizioni del Festival di Sanremo, oltre a trasmissioni di grande ascolto nelle prime serate su Rai Uno.

La moglie e il figlio di Carlo Conti

Dopo una storia con Roberta Morise che risale all’epoca nella quale il conduttore fiorentino era al timone del programma preserale L’Eredità, nel 2012 Carlo Conti ha portato all’altare la costumista Francesca Vaccaro, con la quale aveva iniziato una storia tempo prima quando si erano conosciuti durante la trasmissione Domenica In.

Anche Francesca Vaccaro è di origine toscana e oltre ad essere una costumista per la televisione è anche una stilista. La sua passione per la moda è nata fin dai suoi primi anni e Francesca l’ha perseguita con tenacia trovando successo proprio in televisione. La differenza di età tra i due, 11 anni, non ha causato difficoltà nel loro rapporto e il matrimonio è stato celebrato nelle colline fiorentine con la presenza, come testimone, di uno dei grandi amici del conduttore, il famoso attore toscano Leonardo Pieraccioni.

Due anni dopo le nozze, nel 2014 la coppia ha avuto il figlio Matteo, al quale sia il conduttore televisivo che la moglie sono molto attaccati e che in alcune occasioni è stato fotografato con loro.

La carriera televisiva di Carlo Conti

Dopo aver frequentato con successo la scuola di ragioneria ed aver ottenuto un lavoro in banca, Carlo Conti vuole assolutamente arrivare nel mondo dello spettacolo e la svolta arriva quando conosce Leonardo Pieraccioni ed inizia a lavorare su alcune reti private. Tra i programmi di successo che Carlo Conti ha condotto su Rai Uno si ricordano Tale e Quale Show, arrivato alla ottava edizione, I Migliori anni, I Raccomandati, Top 10, L’anno che verrà ed anche il remake del famoso programma La Corrida, oltre ad alcune edizioni del programma di Capodanno.