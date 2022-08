Oroscopo di Paolo Fox venerdì 19 agosto per tutti i segni: Toro senza limiti in amore, Scorpione sotto stress

Caldo stellare ma anche previsioni astrologiche favorevoli per iversi segni. Toro fortunato in amore ma attenzione al lato economico. Pesci attenzione alla stanchezza estiva.

Ecco le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox relative a tutti i segni dello zodiaco per venerdì 19 agosto.

Oroscopo Ariete

In questo giorno i nati nel segno potranno sfruttare il loro fascino in amore per passare decisamente all’azione. Nel campo del lavoro avranno la possibilità di mettere a punto delle strategie positive.

Oroscopo Toro

Giornata senza limiti in amore per i nati nel Toro, con le persone separate che potrebbero iniziare una nuova relazione, mentre le coppie avranno la conferma del loro amore. Attenzione al lato economico nell’ambito del lavoro.

Oroscopo Gemelli

Giornata da utilizzare per consolidare le amicizie, specialmente con persone del segno del Leone o dell’Ariete.

Meno fortunati i rapporti con la Vergine ed il Cancro. La dissonanza di Mercurio potrebbe causare alcuni problemi nel lavoro.

Oroscopo Cancro

Le novità attese in amore non arriveranno e questo potrebbe causare qualche tensione in più. Nell’ambito del lavoro i nati nel segno dovranno stare attenti a recuperare energie fisiche per affrontare al meglio le settimane successive.

Oroscopo Leone

I nati nel Leone in questo giorno hanno a disposizione buone occasioni per far colpo in amore e devono quindi stare con gli occhi aperti.

Giornata tranquilla per il lavoro.

Oroscopo Vergine

In amore per i nati nel segno sarà una giornata con alcune cose da analizzare a fondo prima di prendere delle decisioni. Nel lavoro riusciranno a trovare la voglia per affrontare i problemi.

Oroscopo Bilancia

Giornata faticosa per i nati nel segno sia in campo sentimentale che lavorativo con diversi problemi da risolvere ma senza successo. Le cose miglioreranno nei giorni successivi.

Oroscopo Scorpione

I nati nel segno devono fare attenzione in quanto stress e ansia in amore sono dietro l’angolo. Importante è non farsi prendere dalle paranoie, anche per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo Sagittario

Per i nati nel segno è molto importante riuscire a rilassarsi in quanto ci sono dei problemi da affrontare con calma in ambito sentimentale. Lo stesso vale per il lavoro.

Oroscopo Capricorno

In amore per i nati nel segno sarà un giorno con molte occasioni propizie e novità. Bisogna quindi cercare di non perdere di vista quello che conta davvero. Nell’ambito lavorativo è necessario ascoltare meno le altre persone.

Oroscopo Acquario

I nati nel segno devono trovare la forza per andare avanti in amore in quanto ne hanno le capacità. Per quanto riguarda il lavoro alcune persone troveranno modo di iniziare da capo e andare avanti.

Oroscopo Pesci

Nuovi amori in vista per i nati nel segno, anche se si sentiranno un po’ confusi, ma il momento propizio non può essere perso. Attenzione alla stanchezza di fine estate nel campo del lavoro.