Marco Liorni, la vita privata del conduttore: chi è la moglie Giovanna e i loro 3 figli Niccolò, Emma e Viola.

Marco Liorni ha una moglie, Giovanna, e 3 figli. Tutto sulla vita privata del famoso conduttore noto per programmi come Angeli e Tra Cielo e Terra.

Volto noto della TV da oltre 20 anni, Marco Liorni è un conduttore apprezzato dal pubblico per la sua semplicità e quello sguardo da “bravo ragazzo” che lo ha sempre contraddistinto. Dopo qualche collaborazione in alcune tv locali e come radio speaker, è approdato velocemente sulle reti principali, prima su Canale 5 e poi in Rai, dove ha conosciuto il vero successo.

Marco Liorni è sposato da molti anni e ha tre figli a cui dedica molto tempo per essere presente il più possibile.

Gli esordi di Marco Liorni e l’ascesa al successo

Classe 1965, bruno e molto affascinante, Marco Liorni cresce a Roma con una passione innata per il mondo della televisione che lo conduce dritto al successo.

Eppure, come molti conduttori ha fatto qualche anno disana gavetta a cui sono seguite diverse trasmissioni di successo, come Angeli e Tra Cielo e Terra che trattavano temi di spiritualità.

Ma il grande amore è arrivato con la nascita dei suoi figli, a cui Marco Liorni dedica ogni sua vittoria.

Marco Liorni: la moglie Giovanna e i figli

Marco Liorni è sposato in seconde nozze con la bella Giovanna Astolfi, con cui vive insieme ai due figli, Emma e Viola, e Niccolò di 20 anni, frutto dell’amore con la sua prima moglie.

Nonostante la notorietà, Marco è sempre molto riservato, tanto da aver convolato a nozze nel 2014 con Giovanna negli Stati Uniti senza che nessuno se ne accorgesse, il grande pubblico ne è venuto a conoscenza, infatti, solo un anno dopo.

A parte qualche tenera foto da papà, non si conosce molto sulla vita dei ragazzi, che amano restare nell’anonimato. Una caretteristica che contraddistingue soprattutto Niccolò, che rifugge i social al punto tale da avere un cellulare vecchio stile, mantenendo sempre alta la sua privacy.

Una famiglia allargata di cui è molto orgoglioso e a cui dedica molto tempo, per garantire loro amore e presenza.

Niccolò, infatti, è uno studente universitario mentre Emma e Viola sono più piccole, ma la famiglia sembra essere molto affiatata ed equilibrata.