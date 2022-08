Paolo Bonolis e Rosario Fiorello e la gag che fa impazzire i fan: “Il collegamento è stato interrotto”. Il video

In collegaento con Sky Sport 24, Rosario Fiorello e Paolo Bonolis hanno fatto un divertente siparietto sui disservizi di DAZN. L’emittente televisiva è stata nei giorni scorsi al centro di polemiche per le interruzioni verificatesi durante una partita.

Paolo Bonolis e Rosario Fiorello insieme: il video diventa virale

La coppia di conduttori ha conquistato tutti anche stavolta. Stiamo parlando di Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, che nelle scorse ore hanno stravolto il web dopo che un video, andato in onda in diretta su Sky Sport il 16 agosto scorso è diventato virale. Intervenuti in collegamento sull’emittente statunitense, Bonolis e Fiorello, stavano giocando a tennis dal Forte Village di Sardegna.

Durante il collegamento con Sky, Bonolis ha detto a Fiorello “Se fosse DAZN..” è bastato questo per improvvisare una gag tra i due showmen. Fiorello infatti ha subito finto di freezarsi, come se ci fosse un problema di collegamento. Per tutta risposta Bonolis lo ha seguito interrompendo volontariamente le parole mentre parlava. A quel punto il conduttore di Sky Leo di Bello ha cercato di prendere in mano la situazione dicendo ai conduttori: “Fate i bravi ragazzi. Fate i bravi”. Ma le raccomandazioni, si sa, con i ribelli servono a poco.

Bonolis e Fiorello e la gag su DAZN: imbarazzo in studio su Sky Sport

E allora la scenetta si è fatta sempre più professionale, con Bonolis che ha messo la mano davanti la telecamera per oscurarla e nel frattempo ripeteva: “Il collegamento è stato interrotto”.

Il siparietto è durato circa due minuti e a poco sono valsi gli ammonimenti di di Bello, che non è riuscito a impedire ai due di concludere la parodia riguardante DAZN. La scena comunque ha creato imbarazzo, perché l’emittente è una “concorrente” di Sky sport. I disagi di DAZN cui i conduttori fanno riferimento sono legati soprattutto interruzioni di collegamento o disservizi dell’applicazione, come quelli verificatisi lo scorso 14 agosto per la partita Salernitana Roma.