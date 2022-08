Francesco Chiofalo portato in ospedale a Catania: “Non sento più la gamba”. Come sta adesso

Ore di paura per Francesco Chiofalo, che nella serata di sabato è stato colpito da un malore mentre si trovava in discoteca a Ragusa: "Non sento più la gamba" ha detto ai sanitari. Cosa sappiamo finora.

Paura e apprensione per Francesco Chiofalo, personal trainer romano ed ex concorrente di Temptation Island, Uomini e Donne e La Pupa e il secchione. Lo showman si trovava a Ispica per un evento quando è stato colto da un malore e trasportato in ospedale a Catania.

Francesco Chiofalo in ospedale: il video ai fan

Il personal trainer si trovava in Sicilia, dove era stato invitato per una serata in discoteca a Ispica, in provincia di Ragusa. Nel corso della serata però ha pubblicato una serie di stories mentre veniva trasportato in ospedale a Catania. In uno dei video, il personal trainer dice preoccupato agli operatori sanitari: “Com’è che non sento la gamba?”.

In visibile stato di agitazione e con gli occhi lucidi, l’ex volto di uomini e donne viene rassicurato da medici e infermieri che gli dicono i restare sereno. Lo showman non ha chiarito cosa fosse successo e nelle ore successive alcun messaggio è apparso sui suoi profili social per chiarire l’evolversi delle sue condizioni. In apprensione, molti fan si sono rivolti all’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riportato le informazioni rivelate dallo stesso Chiofalo.

Francesco Chiofalo nelle story di Instagram: il trasporto in ambulanza

Come sta Francesco Chiofalo: le informazioni di Deianira Marzano: “La cosa non è poco grave”

Dopo avere accolto la richiesta dei fan, Deianira Marzano ha quindi contattato Francesco Chiofalo: “Ragazzi – ha detto l’esperta di gossip – visto che in molti mi avete scritto preoccupati, ho parlato con Francesco Chiofalo.

Io lo conosco bene e il fatto che lui abbia ripreso tutto è perché Francesco come tanti di noi vive una vita in simbiosi con il telefono, con cui condivide la sua realtà. Mi spiace, ma la cosa non è poco grave. Per privacy non dico cosa succede, poi ne parlerà lui sicuramente con voi, ma ora era ancora in ospedale, spaventato, in attesa di altri accertamenti.

Dobbiamo solo aspettare”. Nelle scorse ore, quindi in molti hanno continuato a scrivere a Marzano per aggiornamenti su Chiofalo. Secondo quanto si legge nelle sue ultime stories, una fan ha rivelato che Francesco ha deciso di tornare a Roma per farsi curare a casa e stare vicino alla famiglia. Il personal trainer sembrerebbe in stato di grande preoccupazione: “Il mio fidanzato lavora in aeroporto a Catania ed ha appena fatto assistenza a Francesco Chiofalo che sta tornando a casa.

Ha firmato le dimissioni dall’ospedale perché mancava il neurologo e lo stava seguendo un cardiologo, dato che il personale è in ferie.

Francesco non si sentiva di rimanere, sta tornando a casa che lo aspetta il manager e la sua famiglia. Era spaventato e piangeva tantissimo, il mio fidanzato ha provato a consolarlo e rassicurarlo. Siamo dispiaciuti, che Dio lo protegga”. La fonte di Marzano avrebbe informazioni molto vicine a quelle della stessa esperta di Gossip, che infatti nella stessa story rivela: “Anche a me aveva detto che si sarebbe fatto dimettere, perché voleva tornare dalla famiglia per fare controlli più approfonditi e piangeva, tutto vero, spero che al più presto ci aggiorni”.