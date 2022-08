Loredana Bertè contro Giorgia Meloni, il video alla leader di Fratelli d’Italia: “Si vergogni, signora Meloni”

Continua a circolare sul web il video con cui Loredana Bertè chiede a Giorgia Meloni di rimuovere il simbolo della fiamma dal logo di Fratelli d’Italia. Nel filmato, pubblicato due giorni fa sul suo profilo Instagram, la cantante rivolge si rivolge a Meloni con toni durissimi.

Perché Loredana Bertè si è scagliata contro Giorgia Meloni: la premessa

La polemica aveva dominato il dibattito intorno alla presentazione dei simboli elettorali, ma poi si era spenta: motivo del contendere era la presenza nel simbolo di Fratelli d’Italia della fiamma che, secondo molti commentatori, rievoca il fascismo. A chiedere che fosse rimossa, era stata fra tutti Liliana Segre.

Tutto è nato da un videomessaggio in più lingue in cui Meloni diceva alla stampa internazionale che “La destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia da decenni”. Commentando quel messaggio nella rivista Pagine ebraiche, Segre aveva detto: “Nella mia vita ho sentito di tutto e di più, le parole pertanto non mi colpiscono. A Giorgia Meloni dico questo: inizi dal togliere la fiamma dal logo del suo partito”. La richiesta, fatta a pochi giorni dalla presentazione dei simboli elettorali, aveva acceso il dibattito ma Giorgia Meloni ha comunque depositato il logo con la fiamma al Viminale, spiegando che è : un “bel simbolo” e precisando: “Ne andiamo fieri”.

A distanza di giorni dalla presentazione dei simboli, Bertè ha riacceso la polemica con un video pubblicato sul suo canale Instagram che tira in ballo proprio la richiesta di Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz.

Loredana Bertè si rivolge a Giorgia Meloni in un video: “Di onorevole lei non ha proprio niente”ù

Alla richiesta di Liliana Segre, quindi GIorgia Meloni non aveva ceduto. Tuttavia la leader di FdI aveva detto: “Con rispetto e stima per la senatrice Segre: la fiamma del simbolo di FdI nulla ha a che fare con il fascismo, ma è il riconoscimento del percorso fatto da una destra democratica nella nostra storia repubblicana.

Ne andiamo fieri”. La risposta evidentemente non è piaciuta né bastata a Loredana Bertè, che malgrado la presentazione dei simboli sia già avvenuta, ha voluto rimarcare il suo disaccordo con toni molto accesi. “Signora Meloni – ha detto Bertè in un videomessaggio apparso sui suoi profili social – dunque, quando una senatrice come Liliana Segre chiede che sia cancellata dal suo logo quella fiamma che ricorda chiaramente il fascismo e le sue conseguenze, lei la rimuove e basta senza arrampicarsi sugli specchi con scuse improbabili.

Lei la rimuove, ha capito? Mi sembra il minimo per il rispetto che si deve a una signora – Liliana Segre, nda – che ha passato quello che ha passato, oltre a noi cittadini che siamo veramente stufi e alla memoria di quelli che non ci sono più, per quel simbolo sono stati uccisi. Lei si deve vergognare, si vergogni signora Meloni, si vergogni. Non l’ho chiamata apposta, onorevole, perché di onorevole lei non ha proprio niente, come la maggior parte dei politici italiani”. La fiamma tricolore, che farà quindi parte del simbolo di FdI, nasce dal logo del Movimento Sociale Italiano (Msi), partito fondato nel 1946 da diversi ex esponenti del regime fascista.

Dopo il Msi, la fiamma era diventata simbolo anche di Alleanza Nazionale. Fiamma e sigla dell’Msi erano prima parte dello stesso logo di Fratelli d’Italia, oggi presentato senza la sigla Msi, ma con la fiamma tricolore.